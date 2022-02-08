Зеленський сподівається на саміт “нормандської четвірки” після зустрічі радників у Берліні
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. Після зустрічі радників “нормандської четвірки”, яка відбудеться цього тижня, 10 лютого, у Берліні, є можливість для зустрічі лідерів країн "нормандського формату" (Україна, Росія, Німеччина та Франція). Про це заявив Президент України Володимир Зеленський на пресконференції зі своїм французським колегою у вівторок, передає кореспондент УНН.
Цитата:
“У нас є майданчик, є "нормандський формат“. Ми дуже позитивно реагуємо на зустріч радників, яка відбудеться у найближчі дні. Я вважаю, що після цієї зустрічі є можливість (якщо є відкритість) для зустрічі лідерів, і там можна продемонструвати і свою суб’єктність, і свою відкритість. Тому що закликів дуже багато”, — сказав Зеленський.
Деталі
Також на пресконференції президент Франції Еммануель Макрон заявив, що зустріч радників “нормандської четвірки” у Берліні відбудеться 10 лютого.
Що було раніше
Як писав УНН, міністр закордонних справ України повідомив, що радники лідерів “нормандської четвірки” — України, Росії, Німеччини та Франції — зустрінуться на тижні. Від України на зустріч має поїхати Єрмак.
Напередодні голова МЗС України зауважив, що на жодні переговори Україна не їздить для того, щоб здавати свої позиції або завдавати шкоди національним інтересам, і переговори радників “нормандської четвірки” в Берліні не стануть винятком з цього правила.