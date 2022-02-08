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Зеленский надеется на саммит “нормандской четверки” после встречи советников в Берлине

Зеленский надеется на саммит “нормандской четверки” после встречи советников в Берлине

Киев • УНН

 • 21640 просмотра

КИЕВ. 8 февраля. УНН. После встречи советников “нормандской четверки”, которая состоится на этой неделе, 10 февраля, в Берлине, есть возможность для встречи лидеров стран "нормандского формата" (Украина, Россия, Германия и Франция). Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции со своим французским коллегой во вторник, передает корреспондент УНН.

Цитата:

“У нас есть площадка, есть "нормандский формат“. Мы очень позитивно реагируем на встречу советников, которая состоится в ближайшие дни. Я считаю, что после этой встречи есть возможность (если есть открытость) для встречи лидеров, и там можно продемонстрировать и свою субъектность, и свою открытость. Потому что призывов очень много", - сказал Зеленский.

Детали

Также на пресс-конференции президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что встреча советников “нормандской четверки” в Берлине состоится 10 февраля.

Что было ранее

Как писал УНН, министр иностранных дел Украины сообщил, что советники лидеров “нормандской четверки” — Украины, России, Германии и Франции - встретятся на неделе. От Украины на встречу должен поехать Ермак.

Накануне глава МИД Украины заметил, что ни на какие переговоры Украина не ездит для того, чтобы сдавать свои позиции или наносить ущерб национальным интересам, и переговоры советников “нормандской четверки” в Берлине не станут исключением из этого правила.

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