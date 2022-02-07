Україна не їздить на переговори, щоб здавати свої позиції: Кулеба про наступну зустріч у "нормандському форматі"
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. На жодні переговори Україна не їздить для того, щоб здавати свої позиції або завдавати шкоди національним інтересам, і переговори радників "нормандської четвірки" в Берліні не стануть винятком з цього правила. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час пресконференції за підсумками переговорів з федеральним міністром закордонних справ Німеччини, передає кореспондент УНН.
Цитата
"Всі ті конспірологічні теорії, чутки, які зараз циркулюють в українському медіа просторі і нагнітають атмосферу – вони не відповідають дійсності. На жодні переговори Україна не їздить для того, щоб здавати свої позиції або завдавати шкоди національним інтересам. І переговори в Берліні не стануть винятком з цього правила", - сказав міністр.
Деталі
Зі слів Кулеби, кілька тижнів тому у Парижі була "дуже непроста зустріч", і підготовка зустрічі в Берліні є також непростою.
Водночас, каже міністр, Україна і партнери працюють над тим, щоб "як мінімум" після зустрічі в Берліні переговори на рівні радників Нормандського формату продовжились і була запланована ще одна зустріч.
"Тому що це означатиме, що Росія залишатиметься на дипломатичному треку – а це дуже важливо саме по собі. Як максимум, ми сподіваємось, що будуть напрацьовані конкретні рішення про те, як розблокувати по-суті роботу тристоронньої контактної групи і зрушити її з місця", - додав він.
Що було раніше
Як писав УНН, минулого тижня міністр закордонних справ України повідомив, що радники лідерів “нормандської четвірки” — України, Росії, Німеччини та Франції — зустрінуться наступного тижня. Від України на зустріч мав поїхати Єрмак.
Президент України Володимир Зеленський раніше казав, що очікує від цієї зустрічі домовленість щодо зустрічі лідерів “нормандської четвірки”.