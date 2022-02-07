Україна не їздить на переговори, щоб здавати свої позиції: Кулеба про наступну зустріч у "нормандському форматі"

КИЇВ. 7 лютого. УНН. На жодні переговори Україна не їздить для того, щоб здавати свої позиції або завдавати шкоди національним інтересам, і переговори радників "нормандської четвірки" в Берліні не стануть винятком з цього правила. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час пресконференції за підсумками переговорів з федеральним міністром закордонних справ Німеччини, передає кореспондент УНН.