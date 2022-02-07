Украина не ездит на переговоры, чтобы сдавать свои позиции: Кулеба о следующей встрече в "нормандском формате"

КИЕВ. 7 февраля. УНН. Ни на какие переговоры Украина не ездит для того, чтобы сдавать свои позиции или наносить ущерб национальным интересам, и переговоры советников "нормандской четверки" в Берлине не станут исключением из этого правила. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время пресс-конференции по итогам переговоров с федеральным министром иностранных дел Германии, передает корреспондент УНН.