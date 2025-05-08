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Елки "разговаривают" между собой и «предупреждают» о природных явлениях - исследование

Киев • УНН

 • 746 просмотра

Новое исследование выявило, что елки обладают памятью и обмениваются информацией перед солнечными затмениями. Датчики зафиксировали биоэлектрические реакции, особенно у старых деревьев.

Елки "разговаривают" между собой и «предупреждают» о природных явлениях - исследование

Новое международное исследование показывает, что елки хранят давние воспоминания и "общаются" друг с другом в преддверии солнечных затмений.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на Space.

Исследование было опубликовано 30 апреля в журнале Royal Society Open Science. Междисциплинарная команда исследователей из Италии, Великобритании, Испании и Австралии создала специальные датчики и разместила их по всему лесу в Доломитовых горах в Италии.

Используя датчики, команда записывала биоэлектрические реакции елок, которые возникали одновременно.

Применяя передовые аналитические методы, включая меры сложности и квантовую теорию поля, мы обнаружили более глубокую, ранее неопределенную динамическую синхронизацию, которая не основывается на обмене веществ между деревьями

- сказал Чиолерио.

Авторы говорят, что старые деревья в лесу имели раннюю и более выраженную реакцию перед затмением. Это, как отмечается, свидетельствует о том, что они хранят воспоминания об определенных событиях и, когда те повторяются, "сообщают" о них молодым деревьям.

По сути, мы наблюдаем за знаменитой "древесной паутиной" в действии!

- заявила Моника Гальяно из Университета Южного Креста в Австралии и соруководитель исследования.

Гальяно также добавила, что выводы относительно старых деревьев, в частности, подчеркивают важность их сохранения.

Тот факт, что старшие деревья реагируют первыми - потенциально направляя коллективную реакцию леса, многое говорит об их роли как банков памяти прошлых экологических событий

- сказала она.

Это открытие подчеркивает критическую важность защиты старых лесов, которые служат опорами устойчивости экосистемы, сохраняя и передавая бесценные экологические знания

- добавила соруководитель исследования.

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Алена Уткина

Алена Уткина

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