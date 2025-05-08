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The New York Times

Ялинки "розмовляють" між собою та "попереджають" про природні явища - дослідження

Київ • УНН

 • 1320 перегляди

Нове дослідження виявило, що ялинки мають пам'ять та обмінюються інформацією перед сонячними затемненнями. Датчики зафіксували біоелектричні реакції, особливо у старих дерев.

Ялинки "розмовляють" між собою та "попереджають" про природні явища - дослідження

Нове міжнародне дослідження показує, що ялинки зберігають давні спогади та "спілкуються" одна з одною напередодні сонячних затемнень.

Про це повідомляє УНН із посиланням на Space.

Дослідження було опубліковане 30 квітня в журналі Royal Society Open Science. Міждисциплінарна команда дослідників з Італії, Великої Британії, Іспанії та Австралії створила спеціальні датчики та розмістила їх по всьому лісу в Доломітових горах в Італії.

Використовуючи датчики, команда записувала біоелектричні реакції ялинок, які виникали одночасно.

Застосовуючи передові аналітичні методи, включаючи міри складності та квантову теорію поля, ми виявили глибшу, раніше невизнану динамічну синхронізацію, яка не ґрунтується на обміні речовин між деревами

- сказав Чіолеріо.

Автори кажуть, що старі дерева в лісі мали ранню та більш виражену реакцію перед затемненням. Це, як зазначається, свідчить про те, що вони зберігають спогади про певні подї і, коли ті повторюються, "повідомляють" про них молодшим деревам.

По суті, ми спостерігаємо за знаменитою "деревною павутиною" в дії!

- заявила Моніка Гальяно з Університету Південного Хреста в Австралії та співкерівниця дослідження.

Гальяно також додала, що висновки щодо старих дерев, зокрема, підкреслюють важливість їх збереження.

Той факт, що старші дерева реагують першими - потенційно спрямовуючи колективну реакцію лісу багато говорить про їхню роль як банків пам’яті минулих екологічних подій

- сказала вона.

Це відкриття підкреслює критичну важливість захисту старих лісів, які слугують опорами стійкості екосистеми, зберігаючи та передаючи безцінні екологічні знання

- додала співкерівниця дослідження.

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Альона Уткіна

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