Ялинки "розмовляють" між собою та "попереджають" про природні явища - дослідження

Нове міжнародне дослідження показує, що ялинки зберігають давні спогади та "спілкуються" одна з одною напередодні сонячних затемнень.

Про це повідомляє УНН із посиланням на Space.

Дослідження було опубліковане 30 квітня в журналі Royal Society Open Science. Міждисциплінарна команда дослідників з Італії, Великої Британії, Іспанії та Австралії створила спеціальні датчики та розмістила їх по всьому лісу в Доломітових горах в Італії.

Використовуючи датчики, команда записувала біоелектричні реакції ялинок, які виникали одночасно.

Застосовуючи передові аналітичні методи, включаючи міри складності та квантову теорію поля, ми виявили глибшу, раніше невизнану динамічну синхронізацію, яка не ґрунтується на обміні речовин між деревами

Автори кажуть, що старі дерева в лісі мали ранню та більш виражену реакцію перед затемненням. Це, як зазначається, свідчить про те, що вони зберігають спогади про певні подї і, коли ті повторюються, "повідомляють" про них молодшим деревам.

- заявила Моніка Гальяно з Університету Південного Хреста в Австралії та співкерівниця дослідження.

По суті, ми спостерігаємо за знаменитою "деревною павутиною" в дії!

Гальяно також додала, що висновки щодо старих дерев, зокрема, підкреслюють важливість їх збереження.

Той факт, що старші дерева реагують першими - потенційно спрямовуючи колективну реакцію лісу багато говорить про їхню роль як банків пам’яті минулих екологічних подій