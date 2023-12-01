Елка для Львова: кто и почему решил подарить львовянам рождественское дерево во время войны

Эксклюзив
Фронт динамичный, говорить о достижениях рф сейчас не можем - спикер Сухопутных войск ВСУ о Хромовом
  •  109037 просмотра

Фронт динамичный, говорить о достижениях рф сейчас не можем - спикер Сухопутных войск ВСУ о Хромовом

Эксклюзив
Эксперт об изменениях каталога питания для военных от "Оператора тыла": сделает невозможным манипуляции
30 ноября  •  154274 просмотра

Эксперт об изменениях каталога питания для военных от "Оператора тыла": сделает невозможным манипуляции

Эксклюзив
Главную елку страны и фотозону хотят выставить на продажу, а средства передать ВСУ: в Folk Ukraine рассказали подробности
30 ноября  •  154903 просмотра

Главную елку страны и фотозону хотят выставить на продажу, а средства передать ВСУ: в Folk Ukraine рассказали подробности

Эксклюзив
Незаконный отзыв лицензий у банков является базовым нарушением права собственности акционеров - юрист
30 ноября  •  142815 просмотра

Незаконный отзыв лицензий у банков является базовым нарушением права собственности акционеров - юрист

Эксклюзив
Экономист рассказал, как блокада на границе с Польшей повлияет на стоимость новогоднего стола
30 ноября  •  138113 просмотра

Экономист рассказал, как блокада на границе с Польшей повлияет на стоимость новогоднего стола

Эксклюзив
Хурма для военных: Даниил Меньшиков рассказал о ловких дельцах и том, что они пытались завезти под видом гуманитарки
30 ноября  •  161034 просмотра

Хурма для военных: Даниил Меньшиков рассказал о ловких дельцах и том, что они пытались завезти под видом гуманитарки

Эксклюзив
Улучшение обслуживания клиентов и фрод-мониторинг: что искусственный интеллект может дать банковской сфере
29 ноября  •  222767 просмотра

Улучшение обслуживания клиентов и фрод-мониторинг: что искусственный интеллект может дать банковской сфере

Эксклюзив
Эксперт объяснил, когда стоимость автогаза достигнет предела, за которым его использование станет невыгодным
29 ноября  •  197669 просмотра

Эксперт объяснил, когда стоимость автогаза достигнет предела, за которым его использование станет невыгодным

Эксклюзив
Полномочия ФГВФЛ должны быть пересмотрены - юрист
28 ноября  •  210988 просмотра

Полномочия ФГВФЛ должны быть пересмотрены - юрист

Эксклюзив
Эксперт рассказал, как блокада границы влияет на цены на внутреннем рынке и когда поляки прекратят забастовку
28 ноября  •  200446 просмотра

Эксперт рассказал, как блокада границы влияет на цены на внутреннем рынке и когда поляки прекратят забастовку

Эксклюзив
В Киеве с высотки выпал и погиб 18-летний парень, открыто производство
28 ноября  •  178821 просмотра

В Киеве с высотки выпал и погиб 18-летний парень, открыто производство

Эксклюзив
Военный о реформировании системы питания в армии: главное убрать монополию и не набивать калорийность рациона солдата некачественными продуктами
28 ноября  •  41485 просмотра

Военный о реформировании системы питания в армии: главное убрать монополию и не набивать калорийность рациона солдата некачественными продуктами

Эксклюзив
Политолог: нас ждут новые разоблачения коррупции в сфере питания военных
  •  21407 просмотра

Политолог: нас ждут новые разоблачения коррупции в сфере питания военных

Эксклюзив
Координатор штаба рассказал о попытке украинских водителей провести переговоры с польскими перевозчиками на границе
  •  20448 просмотра

Координатор штаба рассказал о попытке украинских водителей провести переговоры с польскими перевозчиками на границе

Эксклюзив
20 украинских водителей эвакуированы с польской границы из-за забастовки
  •  19201 просмотра

20 украинских водителей эвакуированы с польской границы из-за забастовки

Темы
Главная
Общество
Война
Спорт
Экономика
Политика
Культура
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Технологии
Технологии
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
УНН Lite
УНН Lite
Наши за границей
Наши за границей
Лайфхак
Лайфхак
публикации
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2023

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
yelka-dlya-lvova-kto-i-pochemu-reshil-podarit-lvovyanam-rozhdestvenskoe-derevo-vo-vremya-voini

Елка для Львова: кто и почему решил подарить львовянам рождественское дерево во время войны

Киев  •  УНН

01 декабрь 2023, 21:00  •  7695 просмотра

Read in English

Супруги из Белогорщи, Иосиф и Галина Панасы, подарили Львову 20-летнюю 14-метровую елку, чтобы вселить надежду во время войны. Срезка, транспортировка и установка елки также были осуществлены для города бесплатно.

В этом году главная елка Львова высотой 14 метров. Ее подарили горожанам супруги из Белогорщи - Иосиф и Галина Панас. Они лелеяли и растили дерево около 20 лет. Елка стала слишком большая для их двора, и хозяева решили в трудное для страны время подарить ее городу. Чтобы рождественское дерево дарило людям надежду, что добро что добро обязательно победит. О мотивах дарителей рассказали во Львовском городском совете, передает УНН.

Эту елку мой муж привез из Карпат где-то 20 лет назад. Она из такого маленького саженца выросла из такого маленького саженца на 14 метров. Раньше мы каждый год украшали ее к Рождеству, но со временем это уже стало невозможно, ведь она так сильно выросла! Мы решили в это тяжелое для страны время, когда все стараются экономить средства, подарить нашу елку Львовской общине. Думаем, что сейчас это как никогда уместно. Мы с удовольствием делаем такой подарок и надеемся, что она понравится львовянам, а огоньки, которые будут на ней гореть, будут согревать мыслями, что добро обязательно победит. 

- поделилась надеждами Галина.

Детали

В Львовском городском совете подчеркнули, что не только дерево, но и его срезание, перевозка и установка были для города бесплатными. Для этого, кроме супругов Панас, которые подарили саму елку, приложили усилия целый ряд людей из различных организаций.

Перед тем, как срезать елку, мы ее осматриваем и проводим подготовительные действия. Нам важно правильно всё сделать, чтобы максимально осторожно срезать дерево и положить на тягач, чтобы не повредить елку. Так же важно его качественно установить в центре города. Кран и тягач предприниматели нам дают бесплатно, и работа людей, которые задействованы в процессе, также отдельно не финансируется, ведь это работники нашего ЛКП. То есть на главную елку город не тратит ни копейки. 

- объяснил Андрей Шульский, заместитель директора ЛКП "Зеленый Львов".

В МВА Львова также отмечают, что освещение праздничного дерева будет потреблять 1 кВт в час (для сравнения, электрочайник потребляет за 1 раз от 1,7 до 2,5 кВт, а стиральная машинка - 1.8-2.3 кВт). В случае отключения электроэнергии на проспекте Свободы, елку отдельно подсвечивать не будут.

Напомним

После длительных обсуждений власти города решили, что в этом году во Львове таки зажгут главную елку, но  без громких празднований. 14-метровое дерево, решили украсить стилизованным противотанковым ежом, которого установят вместо верхушки, а саму елку украсят иллюминацией, которую город закупил еще в 2018 году.

Татьяна Салганик

Татьяна Салганик

Общество
Ялинка для Львова: хто та чому вирішив подарувати львівянам різдвяне дерево під час війни
A Christmas tree for Lviv: who decided to give Lviv residents a Christmas tree during the war and why
Новости по теме

Елка для Львова: кто и почему решил подарить львовянам рождественское дерево во время войны

Супруги из Белогорщи, Иосиф и Галина Панасы, подарили Львову 20-летнюю 14-метровую елку, чтобы вселить надежду во время войны. Срезка, транспортировка и установка елки также были осуществлены для города бесплатно.

Общество •   •  7695 просмотра
Елка для Львова: кто и почему решил подарить львовянам рождественское дерево во время войны

Первая леди Украины дала интервью азиатским медиа: Зеленская назвала принудительный вывоз детей в россию геноцидом

Первая леди Украины Елена Зеленская назвала принудительный вывоз украинских детей в россию актом геноцида и призвала международное сообщество не игнорировать агрессию. Она выразила надежду на создание коалиции, которая поможет вернуть украинских детей из россии.

Общество •   •  12471 просмотра
Первая леди Украины дала интервью азиатским медиа: Зеленская назвала принудительный вывоз детей в россию геноцидом

Глава ЕС говорит, что блок уже имеет "стратегическое партнерство" с Украиной

ЕС уже имеет соглашение, которое облегчает сотрудничество с Украиной; любое решение относительно членства Украины в ЕС будет обсуждаться на саммите лидеров ЕС в декабре, заявил президент Совета ЕС Шарль Мишель.

Экономика •   •  13653 просмотра
Глава ЕС говорит, что блок уже имеет "стратегическое партнерство" с Украиной

На Тернопольщине рейсовый автобус столкнулся со "скорой": травмирована фельдшерка

В Тернопольской области автобус с 14 пассажирами столкнулся с каретой скорой помощи; спасатели высвободили травмированного фельдшера, которого затем госпитализировали.

Общество •   •  12926 просмотра
На Тернопольщине рейсовый автобус столкнулся со "скорой": травмирована фельдшерка

Военным медикам представили нового командующего Медицинских сил ВСУ генерал-майора Анатолия Казмирчука

Министр обороны Украины Рустем Умеров представил генерал-майора Анатолия Казмирчука как нового командующего Медицинских сил, отметив внедрение стандартов НАТО и цифровых систем в военной медицине. Министр ожидает от него решения существующих проблем, а также гарантированной поддержки на переходный период.

Война •   •  19148 просмотра
Военным медикам представили нового командующего Медицинских сил ВСУ генерал-майора Анатолия Казмирчука

Под санкции США попали компании из ОАЭ и Либерии, которые перевозили российскую нефть

США наложили санкции на компании из ОАЭ и Либерии за транспортировку российской нефти по цене выше верхнего предела.

Экономика •   •  13325 просмотра
Под санкции США попали компании из ОАЭ и Либерии, которые перевозили российскую нефть

Лидерам Ближнего Востока придется принять "трудные решения" относительно послевоенной Газы - Блинкен

Государственный секретарь США Блинкен в Дубае обсудил с арабскими коллегами постконфликтные действия в Газе, уделив особое внимание управлению, безопасности, восстановлению и пути к решению проблемы на основе принципа двух государств.

Новости Мира •   •  12841 просмотра
Лидерам Ближнего Востока придется принять "трудные решения" относительно послевоенной Газы - Блинкен

На Прикарпатье из-за непогоды ограничили движение грузовиков

В Ивано-Франковской области из-за сложных погодных условий ограничено движение тяжеловесного транспорта, причем запрет на отдельных дорогах государственного значения продлится примерно 3 часа.

Общество •   •  16289 просмотра
На Прикарпатье из-за непогоды ограничили движение грузовиков

Направляются в Одесскую область: в Воздушных силах зафиксировали несколько групп вражеских дронов

Воздушные силы обнаружили вражеские беспилотники, вероятно, "Шахеды", которые направляются в Одесскую область. Местных жителей призывают прислушиваться к предупреждениям о воздушных налетах.

Война •   •  21295 просмотра
Направляются в Одесскую область: в Воздушных силах зафиксировали несколько групп вражеских дронов

Кулеба призвал ЕС не затягивать со вступлением кандидатов в ЕС

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал ЕС ускорить процесс вступления Украины и других стран-кандидатов, отдав должное Украине за оживление дискуссий по расширению ЕС.

Политика •   •  20256 просмотра
Кулеба призвал ЕС не затягивать со вступлением кандидатов в ЕС