Елка для Львова: кто и почему решил подарить львовянам рождественское дерево во время войны

В этом году главная елка Львова высотой 14 метров. Ее подарили горожанам супруги из Белогорщи - Иосиф и Галина Панас. Они лелеяли и растили дерево около 20 лет. Елка стала слишком большая для их двора, и хозяева решили в трудное для страны время подарить ее городу. Чтобы рождественское дерево дарило людям надежду, что добро что добро обязательно победит. О мотивах дарителей рассказали во Львовском городском совете, передает УНН.

Эту елку мой муж привез из Карпат где-то 20 лет назад. Она из такого маленького саженца выросла из такого маленького саженца на 14 метров. Раньше мы каждый год украшали ее к Рождеству, но со временем это уже стало невозможно, ведь она так сильно выросла! Мы решили в это тяжелое для страны время, когда все стараются экономить средства, подарить нашу елку Львовской общине. Думаем, что сейчас это как никогда уместно. Мы с удовольствием делаем такой подарок и надеемся, что она понравится львовянам, а огоньки, которые будут на ней гореть, будут согревать мыслями, что добро обязательно победит. - поделилась надеждами Галина.

Детали

В Львовском городском совете подчеркнули, что не только дерево, но и его срезание, перевозка и установка были для города бесплатными. Для этого, кроме супругов Панас, которые подарили саму елку, приложили усилия целый ряд людей из различных организаций.

Перед тем, как срезать елку, мы ее осматриваем и проводим подготовительные действия. Нам важно правильно всё сделать, чтобы максимально осторожно срезать дерево и положить на тягач, чтобы не повредить елку. Так же важно его качественно установить в центре города. Кран и тягач предприниматели нам дают бесплатно, и работа людей, которые задействованы в процессе, также отдельно не финансируется, ведь это работники нашего ЛКП. То есть на главную елку город не тратит ни копейки. - объяснил Андрей Шульский, заместитель директора ЛКП "Зеленый Львов".

В МВА Львова также отмечают, что освещение праздничного дерева будет потреблять 1 кВт в час (для сравнения, электрочайник потребляет за 1 раз от 1,7 до 2,5 кВт, а стиральная машинка - 1.8-2.3 кВт). В случае отключения электроэнергии на проспекте Свободы, елку отдельно подсвечивать не будут.

Напомним

После длительных обсуждений власти города решили, что в этом году во Львове таки зажгут главную елку, но без громких празднований. 14-метровое дерево, решили украсить стилизованным противотанковым ежом, которого установят вместо верхушки, а саму елку украсят иллюминацией, которую город закупил еще в 2018 году.