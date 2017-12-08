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Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 17556 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 32618 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 102981 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 111481 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 132660 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107031 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108536 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Актуальное
Елизавета II посетила крупнейший авианосец Великобритании Queen Elizabeth

Елизавета II посетила крупнейший авианосец Великобритании Queen Elizabeth

Киев  •  УНН

 • 16378 просмотра

КИЕВ. 8 декабря. УНН. Королева Великобритании Елизавета II посетила крупнейший и мощный авианосец ВМФ Соединенного Королевства Queen Elizabeth, сообщает УНН со ссылкой Daily Mail.

7 декабря корабль стоимостью 3,1 млн фунтов стерлингов и весом 65 тыс. тонн был передан ВМС в Портсмуте, где его и осмотрела королева.

"Это самый большой и боеспособный корабль, когда-нибудь поднимал военно-морской флаг Великобритании, он будет в течение многих лет представлять интересы нашей страны на международной арене", - сказала Елизавета.

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Кроме нее, наряду с почти четырьмя тысячами гостей, на борт поднялись принцесса Анна и начальник главного морского штаба сэр Филип Джонс. Премьер-министр Тереза ​​Мэй была вынуждена отказаться от участия в церемонии из-за переговоры по выходу Великобритании из ЕС (Brexit).

Судно уже получило прозвище "Большая Лиззи". Будущий флагман Великобритании может выполнять различные функции, от участия в боевых действиях до доставки гуманитарной помощи при массовых бедствиях. Оно также будет служить плавучей военной базой для истребителей-невидимок F-34B, которые смогут взлетать с палубы длиной 280 м. И шириной 70 м, по площади равна трем футбольным полям.

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