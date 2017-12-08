Елизавета II посетила крупнейший авианосец Великобритании Queen Elizabeth
Киев • УНН
КИЕВ. 8 декабря. УНН. Королева Великобритании Елизавета II посетила крупнейший и мощный авианосец ВМФ Соединенного Королевства Queen Elizabeth, сообщает УНН со ссылкой Daily Mail.
7 декабря корабль стоимостью 3,1 млн фунтов стерлингов и весом 65 тыс. тонн был передан ВМС в Портсмуте, где его и осмотрела королева.
"Это самый большой и боеспособный корабль, когда-нибудь поднимал военно-морской флаг Великобритании, он будет в течение многих лет представлять интересы нашей страны на международной арене", - сказала Елизавета.
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Кроме нее, наряду с почти четырьмя тысячами гостей, на борт поднялись принцесса Анна и начальник главного морского штаба сэр Филип Джонс. Премьер-министр Тереза Мэй была вынуждена отказаться от участия в церемонии из-за переговоры по выходу Великобритании из ЕС (Brexit).
Судно уже получило прозвище "Большая Лиззи". Будущий флагман Великобритании может выполнять различные функции, от участия в боевых действиях до доставки гуманитарной помощи при массовых бедствиях. Оно также будет служить плавучей военной базой для истребителей-невидимок F-34B, которые смогут взлетать с палубы длиной 280 м. И шириной 70 м, по площади равна трем футбольным полям.