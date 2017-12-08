Єлизавета II відвідала найбільший авіаносець Британії Queen Elizabeth

7 грудня корабель вартістю 3,1 млн фунтів стерлінгів і вагою 65 тис. тонн був переданий ВМС в Портсмуті, де його і оглянула королева.

"Це найбільший і боєздатний корабель, коли-небудь піднімав військово-морський прапор Великобританії, він буде протягом багатьох років представляти інтереси нашої країни на міжнародній арені", - сказала Єлизавета.

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Окрім неї, поряд з майже чотирма тисячами гостей, на борт піднялися принцеса Анна і начальник головного морського штабу сер Філіп Джонс. Прем'єр-міністр Тереза ​​Мей була змушена відмовитися від участі в церемонії через переговори щодо виходу Британії з ЄС (Brexit).

Судно вже отримало прізвисько "Велика Ліззі". Майбутній флагман Великобританії може виконувати різні функції, від участі в бойових діях до доставки гуманітарної допомоги при масових лихах. Воно також буде служити плавучої військовою базою для винищувачів-невидимок F-34B, які зможуть злітати з палуби довжиною 280 м. І шириною 70 м, по площі дорівнює трьом футбольним полям.