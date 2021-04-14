Египетский суд постановил конфисковать судно Ever Given, а с владельца взыскать 900 млн долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. В понедельник Исмаильський экономический суд вынес решение о мере пресечения для судна Ever Given, которое заблокировало Суэцкий канал. Владелец должен выплатить 900 млн долларов, пишет УНН со ссылкой на местное издание Shorouk.
Детали
Согласно приговору суда, контейнеровоз Ever Given конфискуют. Судно, которое перекрыло Суэцкий канал, вернут, когда владелец выплатит 900 млн долларов. На завтра запланирована остановка корабля в Горьких озерах, чтобы сообщить экипаж судна о своем решении и продолжить процедуры его реализации.
К сумме, которую собираются взыскать с владельца контейнеровоза принадлежит возмещения и процедуры технического обслуживания и расходы из-за блокирования судоходства в Суэцком канале.
“Согласно решению суда судно будет конфисковано и будет находиться под контролем суда, а компании-оператору запрещено им распоряжаться, пока не будут выплачены компенсации администрации Суэцкого канала в размере 900 млн долларов”, — заявили источники.
Дополнительно
Мера ареста, за исключением выполнения морского долга, и долга считается морским, если он возникает по нескольким причинам, включая плату за порты и водные пути, расходы на вывоз, спасение или поднятия кораблекрушения и груза, а также убытки, причиненные кораблем в результате столкновения, загрязнения или других подобных морских аварий.
Что было раньше
400-метровый контейнеровоз Ever Given, зафрахтованный компанией Evergreen, сел на мель в самой узкой части Суэцкого канала, в шести морских милях от его южного входа, во вторник, 23 марта. Судно заблокировало водную артерию для судоходства. Предварительной причиной инцидента называли порыв ветра, который вызвал отклонение контейнеровоза с курса.
В результате происшествия у входов в Суэцкий канал накопилось более 300 судов, ожидающих освобождения артерии, которая является главным морским путем между Азией и Европой. По данным Bloomberg, их грузы оцениваются более чем в 10 млрд долларов. Часть кораблей уже выдвинулась в обход Африки.
29 марта спасательные команды сняли с мели застрявший в Суэцком канале контейнеровоз Ever Given.