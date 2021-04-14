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Єгипетський суд постановив конфіскувати судно Ever Given, а з власника стягнути 900 млн доларів

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 квітня. УНН. У понеділок Ісмаїльський економічний суд виніс рішення щодо запобіжного заходу для судна Ever Given, яке заблокувало Суецький канал. Власник повинен виплатити 900 млн доларів, пише УНН з посиланням на місцеве видання Shorouk.

Деталі

Згідно з вироком суду, контейнеровоз Ever Given конфіскують. Судно, яке перекрили Суецький канал, повернуть, коли власник виплатить 900 млн доларів. На завтра запланована зупинка корабля в Гірких озерах, щоб повідомити екіпаж судна про своє рішення та продовжити процедури його реалізації.

До суми, яку збираються стягнути з власника контейнеровоза належить відшкодування та процедури технічного обслуговування та витрати через блокування судноплавства в Суецькому каналі.

“Згідно з рішенням суду судно буде конфісковано і буде перебувати під контролем суду, а компанії-оператору заборонено їм розпоряджатися, поки не будуть виплачені компенсації адміністрації Суецького каналу в розмірі 900 млн доларів”, — заявили джерела.

Додатково

Запобіжний арешт, за винятком виконання морського боргу, і борг вважається морським, якщо він виникає з кількох причин, включаючи плату за порти та водні шляхів, витрати на вивезення, порятунок або підняття корабельної аварії та вантажу, а також збитки, завдані кораблем внаслідок зіткнення, забруднення або інших подібних морських аварій.

Що було раніше

400-метровий контейнеровоз Ever Given, зафрахтований компанією Evergreen, сів на мілину в найвужчій частині Суецького каналу, в шести морських милях від його південного входу, у вівторок, 23 березня. Судно заблокувало водну артерію для судноплавства. Попередньою причиною інциденту називали порив вітру, який викликав відхилення контейнеровоза з курсу.

В результаті події біля входів в Суецький канал накопичилося понад 300 суден, що очікують звільнення артерії, яка є головним морським шляхом між Азією і Європою. За даними Bloomberg, їх вантажі оцінюються більш ніж в 10 млрд доларів. Частина кораблів вже висунулася в обхід Африки.

29 березня рятувальні команди зняли з мілини застряглий в Суецькому каналі контейнеровоз Ever Given.

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