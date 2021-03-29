Контейнеровоз Ever Given зняли з мілини в Суецькому каналі - Bloomberg

Контекст
400-метровий контейнеровоз Ever Given, зафрахтований компанією Evergreen, сів на мілину в найвужчій частині Суецького каналу, в шести морських милях від його південного входу, у вівторок, 23 березня. Судно заблокувало водну артерію для судноплавства. Попередньою причиною інциденту називали порив вітру, який викликав відхилення контейнеровоза з курсу.
В результаті події біля входів в Суецький канал накопичилося понад 300 суден, що очікують звільнення артерії, яка є головним морським шляхом між Азією і Європою. За даними Bloomberg, їх вантажі оцінюються більш ніж в 10 млрд доларів. Частина кораблів вже висунулася в обхід Африки.