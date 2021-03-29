Контейнеровоз Ever Given зняли з мілини в Суецькому каналі - Bloomberg

Що відомо

Поки не уточнюється, як скоро відновиться рух по водній артерії.

У свою чергу газета The Wall Street Journal з посиланням на главу адміністрації каналу Усаму Рабіа інформує, що контейнеровоз поки вдалося зняти з мілини частково. Зараз буксири намагаються вирівняти курс судна. “Це хороша новина, — сказав Рабіа. — Ми ще не закінчили, але воно зрушилося з місця”.

Доповнення

Раніше президент Єгипту Абдель Фаттах ас-Сісі доручив розпочати підготовку до розвантаження контейнеровоза Ever Given, який сів на мілину в Суецькому каналі.

Контекст

400-метровий контейнеровоз Ever Given, зафрахтований компанією Evergreen, сів на мілину в найвужчій частині Суецького каналу, в шести морських милях від його південного входу, у вівторок, 23 березня. Судно заблокувало водну артерію для судноплавства. Попередньою причиною інциденту називали порив вітру, який викликав відхилення контейнеровоза з курсу.

В результаті події біля входів в Суецький канал накопичилося понад 300 суден, що очікують звільнення артерії, яка є головним морським шляхом між Азією і Європою. За даними Bloomberg, їх вантажі оцінюються більш ніж в 10 млрд доларів. Частина кораблів вже висунулася в обхід Африки.