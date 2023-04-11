Чиновник опроверг информацию о том, что Египет планировал производить оружие для рф

Детали

Один из египетских чиновников, имя которого не называют, назвал сообщение Washington Post "информационным абсурдом" и заявил, что Египет придерживается "сбалансированной политики" со всеми международными сторонами.

Египет является одним из крупнейших в мире получателей военной помощи от США. Страна получает ежегодно 1,3 миллиарда долларов на военные нужды.

"Египет является близким партнером, и мы регулярно взаимодействуем с его руководством по многим региональным и глобальным вопросам", - заявил высокопоставленный представитель администрации США, отвечая на вопрос о сообщениях, что Египет готовится тайно отправить ракеты в россию.

Дополнение

По информации The Washington Post президент Египта Абдель Фаттах Ас-Сиси в феврале планировал изготовить 40 000 ракет для россии и поручил чиновникам держать производство и отгрузку в секрете, во избежание проблем с Западом. Согласно утечке документа американской разведки, президент Египта, который является одним из ближайших союзников США на Ближнем Востоке и крупнейшим получателем помощи от США, недавно приказал подчиненным изготовить до 40 тысяч ракет для тайной отправки в Россию.