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Чиновник опроверг информацию о том, что Египет планировал производить оружие для рф

Чиновник опроверг информацию о том, что Египет планировал производить оружие для рф

Киев • УНН

 • 255275 просмотра

КИЕВ. 12 апреля. УНН. Египетский чиновник опроверг информацию о том, что военные страны имели в планах изготовить 40 000 ракет для россии, сообщает CNN со ссылкой на египетские государственные СМИ, передает УНН.

Детали

Один из египетских чиновников, имя которого не называют, назвал сообщение Washington Post "информационным абсурдом" и заявил, что Египет придерживается "сбалансированной политики" со всеми международными сторонами.

Египет является одним из крупнейших в мире получателей военной помощи от США. Страна получает ежегодно 1,3 миллиарда долларов на военные нужды.

"Египет является близким партнером, и мы регулярно взаимодействуем с его руководством по многим региональным и глобальным вопросам", - заявил высокопоставленный представитель администрации США, отвечая на вопрос о сообщениях, что Египет готовится тайно отправить ракеты в россию.

Дополнение

По информации The Washington Post президент Египта Абдель Фаттах Ас-Сиси в феврале планировал изготовить 40 000 ракет для россии и поручил чиновникам держать производство и отгрузку в секрете, во избежание проблем с Западом. Согласно утечке документа американской разведки, президент Египта, который является одним из ближайших союзников США на Ближнем Востоке и крупнейшим получателем помощи от США, недавно приказал подчиненным изготовить до 40 тысяч ракет для тайной отправки в Россию.

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