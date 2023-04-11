Чиновник спростував інформацію про те, що Єгипет планував виробляти зброю для рф

Деталі

Один з єгипетських чиновників, ім'я якого не називають, назвав повідомлення Washington Post "інформаційним абсурдом" і заявив, що Єгипет дотримується "збалансованої політики" з усіма міжнародними сторонами.

Єгипет є одним з найбільших у світі одержувачів військової допомоги від США. Країна отримує щорічно 1,3 мільярда доларів на військові потреби.

"Єгипет є близьким партнером, і ми регулярно взаємодіємо з його керівництвом з багатьох регіональних і глобальних питань", - заявив високопоставлений представник адміністрації США, відповідаючи на запитання про повідомлення, що Єгипет готується таємно відправити ракети в росію.

Доповнення

За інформацією The Washington Post президент Єгипту Абдель Фаттах Ас-Сісі в лютому планував виготовити 40 000 ракет для росії та доручив чиновникам тримати виробництво та відвантаження в секреті, для уникнення проблем із Заходом. Згідно з витоком документа американської розвідки, президент Єгипту, який є одним з найближчих союзників США на Близькому Сході та найбільшим отримувачем допомоги зі США, нещодавно наказав підлеглим виготовити до 40 тисяч ракет для таємного відправлення до росії.