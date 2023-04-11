У планах Єгипту було таємне постачання ракет до рф — WP
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. Президент Єгипту Абдель Фаттах Ас-Сісі в лютому планував виготовити 40 000 ракет для росії та доручив чиновникам тримати виробництво та відвантаження в секреті, для уникнення проблем із Заходом. Передає УНН з посиланням на The Washington Post.
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За інформацією видання, згідно з витоком документа американської розвідки, президент Єгипту, який є одним з найближчих союзників США на Близькому Сході та найбільшим отримувачем допомоги зі США, нещодавно наказав підлеглим виготовити до 40 тисяч ракет для таємного відправлення до росії.
У документі резюмуються передбачувані розмови між Сісі та високопоставленими єгипетськими військовими, а також згадуються плани постачання до росії артилерійських снарядів та пороху. У документі Сісі доручає чиновникам тримати в секреті виробництво та відвантаження ракет "щоб уникнути проблем із Заходом".
Відповідаючи на питання, які стосуються документа та правдивості розмов, що описуються в ньому, представник міністерства закордонних справ Єгипту посол Ахмед Абу Зейд сказав, що "позиція Єгипту з самого початку заснована на невтручанні в цю кризу і зобов'язанні зберігати рівну дистанцію з обома сторонами". При цьому Єгипет підтверджував статут ООН та міжнародне право у резолюціях Генеральної Асамблеї ООН.
"Ми продовжуємо закликати обидві сторони до припинення бойових дій і досягнення політичного рішення шляхом переговорів", - сказав він.
Представник уряду США на умовах анонімності сказав: "Нам нічого не відомо про виконання цього плану", говорячи про експорт ракет. "Ми не бачили, щоб це сталося", - додав чиновник.
Доповнення
У видання зазначає, що постачання та надання зброї росії для війни в Україні стало б потенційно небезпечним ходом для Єгипту, країни, яка, попри поглиблення зв'язків із москвою, як і раніше, глибоко зацікавлена у партнерстві зі США. Сполучені Штати протягом десятиліть надали країні понад 1 мільярд доларів.
Доповнення
У документі, за інформацією WP, прямо не сказано, чому росія зацікавлена у придбанні ракет, але її військові витрачають величезну кількість боєприпасів, а уряд США стверджує, що Північна Корея таємно постачає рф артилерійські снаряди, а Китай розглядає можливість робити те ж саме.