ukru
Ексклюзив
15:02 • 64930 перегляди

"Це мої збитки, які ніхто не компенсував": малі аптеки потерпають від переоцінки ТОП-100 ліків

14:30 • 115321 перегляди

ОП про статтю Economist щодо виборів у липні: не було такої наради і доручення Зеленського

12:29 • 141426 перегляди

Україна та США провели тривалу розмову щодо драфту угоди про копалини - джерела

31 березня, 10:29 • 303241 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

Ексклюзив
31 березня, 08:30 • 205310 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
31 березня, 07:03 • 185763 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
31 березня, 05:38 • 304221 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 457600 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 347950 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 357958 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
2.1 м/с
87 %
747 мм
Похмуро, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 212124 перегляди

Марін Ле Пен визнали винною у розкраданні держкоштів: деталі справи

31 березня, 09:36 • 174094 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

31 березня, 10:26 • 175554 перегляди

До Києва прибули делегації Європарламенту та 17 країн ЄС

31 березня, 11:39 • 129540 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

13:17 • 87582 перегляди
Публікації

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 303298 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 304248 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 527491 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 660049 перегляди

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 681979 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Рустем Умєров

Жозеп Боррель

Андрюс Кубілюс

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Франція

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

13:38 • 56739 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

13:17 • 87582 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

31 березня, 10:26 • 175554 перегляди

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 212124 перегляди

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 212625 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

9K720 Iskander

TikTok

«Калібр» (сімейство ракет)

Челленджер 2

У планах Єгипту було таємне постачання ракет до рф  — WP

У планах Єгипту було таємне постачання ракет до рф  — WP

Київ • УНН

 • 770020 перегляди

КИЇВ. 11 квітня. УНН. Президент Єгипту Абдель Фаттах Ас-Сісі в лютому планував виготовити 40 000 ракет для росії та доручив чиновникам тримати виробництво та відвантаження в секреті, для уникнення проблем із Заходом. Передає УНН з посиланням на The Washington Post.

Деталі

За інформацією видання, згідно з витоком документа американської розвідки, президент Єгипту, який є одним з найближчих союзників США на Близькому Сході та найбільшим отримувачем допомоги зі США, нещодавно наказав підлеглим виготовити до 40 тисяч ракет для таємного відправлення до росії.

У документі резюмуються передбачувані розмови між Сісі та високопоставленими єгипетськими військовими, а також згадуються плани постачання до росії артилерійських снарядів та пороху. У документі Сісі доручає чиновникам тримати в секреті виробництво та відвантаження ракет "щоб уникнути проблем із Заходом".

Відповідаючи на питання, які стосуються документа та правдивості розмов, що описуються в ньому, представник міністерства закордонних справ Єгипту посол Ахмед Абу Зейд сказав, що "позиція Єгипту з самого початку заснована на невтручанні в цю кризу і зобов'язанні зберігати рівну дистанцію з обома сторонами". При цьому Єгипет підтверджував статут ООН та міжнародне право у резолюціях Генеральної Асамблеї ООН.

"Ми продовжуємо закликати обидві сторони до припинення бойових дій і досягнення політичного рішення шляхом переговорів", - сказав він.

Представник уряду США на умовах анонімності сказав: "Нам нічого не відомо про виконання цього плану", говорячи про експорт ракет. "Ми не бачили, щоб це сталося", - додав чиновник.
Доповнення

У видання зазначає, що постачання та надання зброї росії для війни в Україні стало б потенційно небезпечним ходом для Єгипту, країни, яка, попри поглиблення зв'язків із москвою, як і раніше, глибоко зацікавлена у партнерстві зі США. Сполучені Штати протягом десятиліть надали країні понад 1 мільярд доларів.

Доповнення

У документі, за інформацією WP, прямо не сказано, чому росія зацікавлена у придбанні ракет, але її військові витрачають величезну кількість боєприпасів, а уряд США стверджує, що Північна Корея таємно постачає рф артилерійські снаряди, а Китай розглядає можливість робити те ж саме.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ВійнаНовини Світу
Bitcoin
$83,291.40
Золото
$3,151.30
Tesla
$254.61
Brent
$74.92
S&P 500
$5,553.91
Газ TTF
$40.56
Ethereum
$1,839.59