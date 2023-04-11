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В планах Египта была тайная поставка ракет в рф - WP

Киев • УНН

 • 770019 просмотра

КИЕВ. 11 апреля. УНН. Президент Египта Абдель Фаттах Ас-Сиси в феврале планировал изготовить 40 000 ракет для россии и поручил чиновникам держать производство и отгрузки в секрете, во избежание проблем с Западом. Передает УНН со ссылкой на The Washington Post.

Детали

По информации издания, согласно утечке документа американской разведки, президент Египта, который является одним из ближайших союзников США на Ближнем Востоке и крупнейшим получателем помощи из США, недавно приказал подчиненным изготовить до 40 тысяч ракет для тайной отправки в россию.

В документе резюмируются предполагаемые разговоры между Сиси и высокопоставленными египетскими военными, а также упоминаются планы поставок в россию артиллерийских снарядов и пороха. В документе Сиси поручает чиновникам держать в секрете производство и отгрузку ракет "во избежание проблем с Западом".

Отвечая на вопросы, касающиеся документа и правдивости описываемых в нем разговоров, представитель министерства иностранных дел Египта посол Ахмед Абу Зейд сказал, что "позиция Египта с самого начала основана на невмешательстве в этот кризис и обязательстве сохранять равную дистанцию с обеими сторонами". При этом Египет подтверждал устав ООН и международное право в резолюциях Генеральной Ассамблеи ООН.

"Мы продолжаем призывать обе стороны к прекращению боевых действий и достижению политического решения путем переговоров", - сказал он.

Представитель правительства США на условиях анонимности сказал: "Нам ничего не известно о выполнении этого плана", говоря об экспорте ракет. "Мы не видели, чтобы это произошло", - добавил чиновник.
Дополнение

В издании отмечается, что поставка и предоставление оружия россии для войны в Украине стало бы потенциально опасным ходом для Египта, страны, которая, несмотря на углубление связей с Москвой, по-прежнему глубоко заинтересована в партнерстве с США. Соединенные Штаты в течение десятилетий предоставили стране более 1 миллиарда долларов.

Дополнение

В документе, по информации WP, прямо не сказано, почему россия заинтересована в приобретении ракет, но ее военные тратят огромное количество боеприпасов, а правительство США утверждает, что Северная Корея тайно поставляет рф артиллерийские снаряды, а Китай рассматривает возможность делать то же самое.

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