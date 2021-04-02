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Египет ожидает компенсации в 1 млрд долларов за блокирование Суэцкого канала

Египет ожидает компенсации в 1 млрд долларов за блокирование Суэцкого канала

Киев  •  УНН

 • 15813 просмотра

КИЕВ. 2 апреля. УНН. Египет ожидает компенсации в 1 млрд долларов за блокирование Суэцкого канала. Контейнеровоз Ever Given не сможет покинуть Египет, если вопрос о возмещении вреда передадут в суд, заявил глава администрации Суэцкого канала Усама Рабиа, сообщает АР, пишет УНН.

Детали

При этом он не уточнил, кто именно должен выплачивать компенсацию. По его словам, компенсация включает стоимость спасательной операции, убытки из-за прекращения движения и потеряные транзитные сборы.

Рабиа предупредил, что контейнеровоз и его груз (стоимостью примерно 3,5 млрд долларов) не смогут покинуть Египет, если вопрос о возмещении вреда передадут в суд.

Судебный процесс может быть сложным, поскольку Ever Given принадлежит японской компании, обслуживает тайваньского грузоотправителя и ходит под флагом Панамы.

Контейнеровоз пока находиться в одном из озер Суэцкого канала, расследование причин, по которым судно село на мель, продолжается.

Контекст

По подсчетам экспертной организации в области судоходства Lloyd's List, блокировка канала ежедневно задерживала движение товаров на общую сумму 9,6 млрд долларов. Итак, за каждый час простоя терялось 400 млн долларов для мировой торговли.

25 марта судоходство в канале остановили, а вокруг контейнеровоза начали углублять дно.

В пробке стояло 425 судов.

29 марта контейнеровоз удалось снять с мели. Для этого из-под днища контейнеровоза пришлось удалить почти 30 тыс. куб. м песка, а работами занималось 11 буксиров. Вечером в этот же день в канале восстановили движение судов.

Справка

Ever Given - одно из крупнейших грузовых судов в мире. Оно может одновременно перевозить почти 20 тыс. контейнеров. Судно принадлежит японской Shoei Kisen и ходит под панамским флагом. Операционную деятельность суда осуществляет тайваньская Evergreen Marine Corporation.

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