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Єгипет очікує компенсації в 1 млрд доларів за блокування Суецького каналу

Єгипет очікує компенсації в 1 млрд доларів за блокування Суецького каналу

Київ • УНН

 • 15821 перегляди

КИЇВ. 2 квітня. УНН. Єгипет очікує компенсації в 1 млрд доларів за блокування Суецького каналу. Контейнеровоз Ever Given не зможе покинути Єгипет, якщо питання про відшкодування збитків передадуть до суду, заявив глава адміністрації Суецького каналу Усама Рабіа, повідомляє АР, пише УНН.

Деталі

Водночас він не уточнив, хто саме мусить виплачувати компенсацію. За його словами, компенсація включає вартість рятувальної операції, збитки через припинення руху і втрачені транзитні збори.

Рабіа попередив, що контейнеровоз і його вантаж (вартістю приблизно 3,5 млрд доларів) не зможуть покинути Єгипет, якщо питання про відшкодування збитків передадуть до суду.

Судовий процес може бути складним, оскільки Ever Given належить японській компанії, обслуговує тайванського вантажовідправника і ходить під прапором Панами.

Контейнеровоз наразі в одному з озер Суецького каналу, розслідування причин, за якими судно сіло на мілину, триває.

Контекст

За підрахунками експертної організації в галузі судноплавства Lloyd's List, блокування каналу щодня затримувало рух товарів на загальну суму 9,6 млрд доларів. Отже, за кожну годину простою втрачалося 400 млн доларів для світової торгівлі.
25 березня судноплавство в каналі зупинили, а навколо контейнеровоза почали поглиблювати дно.

У заторі стояло 425 суден.

29 березня контейнеровоз вдалося зняти з мілини. Для цього з-під днища контейнеровоза довелося видалити майже 30 тис. куб. м піску, а роботами займалося 11 буксирів. Увечері цього самого дня в каналі відновили рух суден.

Довідково

Ever Given – одне з найбільших вантажних суден у світі. Воно може одночасно перевозити майже 20 тис. контейнерів. Судно належить японській Shoei Kisen і ходить під панамським прапором. Операційну діяльність судна здійснює тайванська Evergreen Marine Corporation.

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