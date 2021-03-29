Судно Ever Given, яке зняли з мілини, знову розвернуло вітром у Суецькому каналі - Reuters

Деталі

За його даними, при цьому, не дивлячись на зміну позиції, судно не сіло знову на мілину. Інших подробиць поки не наводиться.

Таку ж інформацію призводить і телеканал Sky News.

Як інформує телеканал Al Arabiya, судно знову розвернуло по ширині каналу через те, що течія у руслі змінила напрямок через приплив. Спроби відбуксирувати його назад на фарватер тимчасово припинені до тих пір, поки течія знову не поміняє напрямок з відливом.

Контекст

Судно Ever Given, перекривши Суецький канал, вдалося зняти з мілини раннім вранці 29 березня. Як зазначало Reuters, судно “вирівняли в каналі, але його подальше буксирування продовжать після припливу в понеділок”. Коли зможе відновитися рух інших суден по Суецькому каналу, поки невідомо.

Ever Given — один з найбільших контейнеровозів в світі — сів на мілину і заблокував рух в Суецькому каналі вранці 23 березня. Через це в черзі на вхід в канал вишикувалися понад 360 суден. В операції зі зняття контейнеровоза з мілини задіяли 13 буксирів.