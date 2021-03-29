Судно Ever Given, которое сняли с мели, снова развернуло ветром в Суэцком канале - Reuters
Киев • УНН
КИЕВ. 29 марта. УНН. Заблокировавший движение в Суэцком канале контейнеровоз Ever Given, который ранее в понедельник удалось снять с мели, из-за сильного ветра частично развернулся и снова встал почти поперек водной артерии. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на очевидца и источник в администрации канала, пишет УНН.
Детали
По его данным, при этом, несмотря на изменение позиции, судно не село вновь на мель. Других подробностей пока не приводится.
Такую же информацию приводит и телеканал Sky News.
Как информирует телеканал Al Arabiya, судно вновь развернуло по ширине канала из-за того, что течение в русле поменяло направление из-за прилива. Попытки отбуксировать его обратно на фарватер временно приостановлены до тех пор, пока течение вновь не поменяет направление с отливом.
Контекст
Судно Ever Given, перекрывшее Суэцкий канал, удалось снять с мели ранним утром 29 марта. Как отмечало Reuters, судно “выровняли в канале, но его дальнейшую буксировку продолжат после прилива в понедельник”. Когда сможет возобновиться движение других судов по Суэцкому каналу, пока неизвестно.
Ever Given — один из самых больших контейнеровозов в мире — сел на мель и заблокировал движение в Суэцком канале утром 23 марта. Из-за этого в очереди на вход в канал выстроились более 360 судов. В операции по снятию контейнеровоза с мели задействовали 13 буксиров.