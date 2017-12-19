Единого видения по урегулированию рынка криптовалют в Украине еще нет - Данилюк

КИЕВ. 19 декабря. УНН. Урегулирование рынка криптовалюта - вопрос актуальный для всего мира. В Украине еще не наработано единых подходов и законопроекта по этому поводу. Об этом сегодня во время пресс-конференции сказал министр финансов Украины Александр Данилюк, передает УНН.