Единого видения по урегулированию рынка криптовалют в Украине еще нет - Данилюк
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. Урегулирование рынка криптовалюта - вопрос актуальный для всего мира. В Украине еще не наработано единых подходов и законопроекта по этому поводу. Об этом сегодня во время пресс-конференции сказал министр финансов Украины Александр Данилюк, передает УНН.
По его словам, курс криптовалюты очень нестабилен, и отношение регуляторов к этому рынку по всему миру постоянно меняется.
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"Это актуальный вопрос, и буквально вчера было принято решение по регулированию криптовалюты в США.
Наша же позиция следующая: я за то, чтобы поддержать этот инструмент комплексно и таким образом, чтобы получить преимущества для государства (от правильной регулировки криптовалюта). И мы взяли на себя инициативу сформировать рабочую группу чтобы поработать над принципами регулирования, а затем - и законопроекта.
... Сейчас наработанного законопроекта еще нет, есть определенные подходы, которые мы наработали, но нет пока единой идеи. Мы ее выработаем ", - сказал он.
Напомним, в парламенте уже зарегистрировано несколько законопроектов по регулированию рынка криптовалюта. В НБУ всех их назвали преждевременными и несовершенными.
Один из докуметов подготовил нардеп Сергей Рыбалка. В авторский коллектив законопроекта "О стимулировании рынка криптовалюты и ее производных" он включил свою девушку Анастасию Байбородина.
Вместе с тем, эксперты Bitcoin Foundation назвали документ "радикала" бессмысленным и популистским. По данным СМИ, законопроект Рыбалки (№ 7183-1) вообще "списан" в российских чиновников.