Єдиного бачення щодо врегулювання ринку криптовалют в Україні ще немає - Данилюк
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Врегулювання ринку криптовалют – питання, що актуальне для всього світу. В Україні ще не напрацьовано єдиних підходів та законопроекту з цього приводу. Про це сьогодні під час прес-конференції сказав міністр фінансів України Олександр Данилюк, передає УНН.
За його словамі, курс криптовалют дуже нестабільний, і ставлення до цього ринку регуляторів по всьому світу постійно змінюється.
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“Це актуальне питання, і буквально вчора було прийнято рішення щодо регулювання криптовалют у США.
Наша ж позиція наступна: я за те, щоб підтримати цей інструмент комплексно і таким чином, аби отримати переваги для держави (від правильного регулювання криптовалюти). І ми взяли на себе ініціативу сформувати робочу групу аби попрацювати над в принципами регулювання, а потім - і законопроекту.
...Наразі напрацьованого законопроекту ще немає, є певні підходи, які ми напрацювали, але немає поки що єдиної ідеї. Ми її напрацюємо”, - сказав він.
Нагадаємо, у Парламенті вже зареєстровано декілька законопроектів щодо регулювання ринку криптовалют. В НБУ всіх їх назвали передчасними і недосконалими.
Один із докуметів підготував нардеп Сергій Рибалка. До авторського колективу законопроекту “Про стимулювання ринку криптовалют та її похідних” він включив свою дівчину Анастасію Байбородіну.
Разом з тим, експерти Bitcoin Foundation назвали документ “радикала” безглуздим і популістським. За даними ЗМІ, законопроект Рибалки (№ 7183-1) взагалі “списаний” у російських чиновників.