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ЕБРР может увеличить инвестиции в Украину в 2017 году

Киев • УНН

 • 7329 просмотра

КИЕВ. 29 ноября. УНН. Европейский банк реконструкции и развития в 2016 году инвестирует в Украину 400 млн евро, а в следующем году эта сумма может быть увеличена. Об этом по итогам встречи президента ЕБРР Сума Чакрабарти с Премьер-министром Владимиром Гройсманом в понедельник сообщает пресс-служба правительства, передает УНН.

ЕБРР может увеличить инвестиции в Украину в 2017 году

Стороны обсудили и согласовали дальнейшую повестку дня взаимодействия и сотрудничества.

"ЕБРР является финансовым партнером, исключительно важным инвестором для Украины... Правительство настроено на углубление сотрудничества с ЕБРР. У нас есть ряд программ, которые мы ведем вместе. Думаем, что сегодняшняя встреча будет еще одним толчком к углублению такого сотрудничества", - сказал В.Гройсман.

Премьер-министр поблагодарил ЕБРР за практическую работу, связанную с аркой нового безопасного сооружения на объект "Укрытие". Правительство Украины высоко ценит деятельность ЕБРР как администратора Чернобыльского фонда "Укрытие" и Счета ядерной безопасности, отметил он.

Во время встречи речь шла об объединении усилий по приватизации государственных предприятий в Украине, в частности Одесского припортового завода, а также о взаимодействии в реформировании управления государственных предприятий.

В этом контексте В.Гройсман подчеркнул, что правительство работает над реформированием управления государственными предприятиями, которое должно быть улучшено.

"Корпоратизация, приватизация, новый качественный менеджмент и управление имуществом, которое останется в арендных отношениях - четыре задачи, которые стоят перед нами. По ним мы продвигаемся вперед", - отметил Глава украинского Правительства.

Президент ЕБРР Сума Чакрабарти отметил усилия правительства в проведении важных и заметных реформ, которые происходят в Украине, в частности в макроэкономической сфере, по реформе банковской системы, внедрение электронной системы публичных закупок ProZorro и е-декларирования, продолжение сотрудничества с Международным валютным фондом, внедрение рыночной цены на газ, реформы корпоративного управления в НАК "Нафтогаз", продолжение приватизации.

"Прогресс очевиден. Украина является очень важным партнером для ЕБРР. Мы стараемся поддерживать как реформирование в Украине, так и инвестиции в Украине", - отметил С.Чакрабарти.

"Он сообщил, что Украина - вторая страна по количеству инвестиций ЕБРР. В 2016 года банк инвестирует в Украину 400 млн евро, а в следующем году эта сумма может быть увеличена. В частности, Европейский банк реконструкции и развития уделит особое внимание реформам в министерствах и ведомствах, в частности с тем, чтобы укрепить и развить их институциональную способность", - говорится в сообщении.

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