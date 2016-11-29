ЄБРР може збільшити інвестиції в Україну в 2017 році

Сторони обговорили та погодили подальший порядок денний взаємодії та співпраці.

"ЄБРР є нашим фінансовим партнером, винятково важливим інвестором для України... Уряд налаштований на поглиблення співпраці з ЄБРР. У нас є низка програм, які ми ведемо разом. Думаємо, що сьогоднішня зустріч буде ще одним поштовхом до поглиблення такої співпраці", - сказав В.Гройсман.

Прем’єр-міністр подякував ЄБРР за практичну роботу, пов’язану з насуванням арки нової безпечної споруди на об’єкт "Укриття". Уряд України високо цінує діяльність ЄБРР як адміністратора Чорнобильського фонду "Укриття" та Рахунку ядерної безпеки, зазначив він.

Під час зустрічі йшлося про об'єднання зусиль стосовно приватизації державних підприємств в Україні, зокрема Одеського припортового заводу, а також про взаємодію в реформуванні управління державних підприємств.

У цьому контексті В.Гройсман підкреслив, що уряд працює над реформуванням управління державними підприємствами, що має бути покращено.

"Корпоратизація, приватизація, новий якісний менеджмент і управління майном, яке залишиться в орендних відносинах, - чотири завдання, які стоять перед нами. По ним ми просуваємося вперед", - зазначив Голова українського Уряду.

Президент ЄБРР Сума Чакрабарті відзначив зусилля уряду в проведенні важливих і помітних реформ, які відбуваються в Україні, зокрема у макроекономічній сфері, щодо реформи банківської системи, запровадження електронної системи публічних закупівель ProZorro та е-декларування, продовження співпраці із Міжнародним валютним фондом, запровадження ринкової ціни на газ, реформи корпоративного управління в НАК "Нафтогаз", продовженні приватизації.

"Прогрес є очевидним. Україна є дуже важливим партнером для ЄБРР. Ми намагаємося підтримувати як реформування в Україні, так і інвестиції в Україну", - зазначив С.Чакрабарті.

"Він поінформував, що Україна - друга країна за кількістю інвестицій ЄБРР. В 2016 р. банк інвестує в Україну 400 млн євро, а в наступному році ця сума може бути збільшена. Зокрема, Європейський банк реконструкції та розвитку приділить особливу увагу реформам у міністерствах і відомствах, зокрема з тим, щоб зміцнити і розбудувати їхню інституційну спроможність", - йдеться у повідомленні.