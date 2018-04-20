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ЕБА поддержала запрет пальмового масла в молочных продуктах

Киев • УНН

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КИЕВ. 20 апреля. УНН. Европейская бизнес-ассоциация (ЕБА) обратилась к председателю ВР с просьбой не поддерживать проект закона №3871, которым предлагается запретить использование пальмового масла в производстве пищевых продуктов. Об этом сообщает пресс-служба ЕБА, передает УНН.

ЕБА поддержала запрет пальмового масла в молочных продуктах

"Раньше компании-члены Ассоциации уже обращались в профильный Комитет ВРУ о нецелесообразности принятия этой законодательной инициативы с просьбой рекомендовать ВР отклонить проект Закона № 3871", - рассказали в Ассоциации.

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Прежде всего, компании-члены Ассоциации полностью поддерживают запрет использования пальмового масла в традиционных молочных продуктах (сметана, ряженка, кефир, творог и т.д.), которая закреплена в части второй статьи 6 Закона Украины №1870-IV.

"Принципиальная позиция заключается в том, что представители молокоперерабатывающей отрасли являются противниками замены составляющих молока/молочного сырья не только пальмовым маслом, а любыми другими жирами и белками растительного, животного (немолочного) происхождения", - подчеркнули в ассоциации.

Наряду с этим ЕБА выступает против запрета использования пальмового масла в производстве пищевых продуктов.

"Пальмовое масло и его отдельные фракции широко используются в различных странах мира для производства пищевых продуктов в таких сферах, как, например, масложировая, хлебопекарная, кондитерская промышленности.

Также важно, что пальмовое масло используется для производства заменителей грудного молока во всем мире, поскольку ее фракция - олеин - является единственным натуральным растительным ингредиентом, который позволяет обеспечить количественное содержание пальмитиновой кислоты в детской смеси, близкой к грудному молоку", - аргументировали в ассоциации.

Напомним, по данным экспертов, украинские производители скрывают использование пальмового масла в продуктах питания.

Поэтому в ВР появился законопроект, которым предлагается ввести запрет на использование "пальмы" в ряде продуктов, в частности, и молочных.

Отметим, что за два месяца текущего года наша страна импортировала 29,3 тыс. тонн пальмового масла. В целом в течение сезона 2017/18 Украина импортировала около 78 тыс. тонн пальмового масла, что является наибольшим показателем за последние семь сезонов.

По словам С.Тригубенко тотальный запрет использования пальмового масла в продуктах питания может спровоцировать подорожание конечных товаров, однако, по его словам, это логично, потому что "пальмой" заменяют сегодня натуральные животные масла.

"За" запрет "пальмы" в молочных продуктах питания публично уже высказались в БПП, РПЛ и Опоблоке.

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