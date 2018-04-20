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ЄБА підтримала заборону пальмової олії у молочних продуктах

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 квітня. УНН. Європейська бізнес-асоціація (ЄБА) звернулася до голови ВР з проханням не підтримувати проект закону №3871, яким пропонується заборонити використання пальмової олії у виробництві харчових продуктів. Про це повідомляє прес-служба ЄБА, передає УНН.

ЄБА підтримала заборону пальмової олії у молочних продуктах

“Раніше компанії-члени Асоціації вже звертались до профільного Комітету ВРУ щодо недоцільності прийняття цієї законодавчої ініціативи та з проханням рекомендувати ВРУ відхилити проект Закону №3871”, — розповіли у ЄБА.

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Насамперед, компанії-члени Асоціації цілком підтримують заборону використання пальмової олії у традиційних молочних продуктах (сметана, ряжанка, кефір, сир кисломолочний тощо), яка закріплена в частині другій статті 6 Закону України № 1870-IV.

“Принципова позиція полягає в тому, що представники молокопереробної галузі є противниками заміни складових молока/молочної сировини не лише пальмовою олією, а будь-якими іншими жирами та білками рослинного, тваринного (немолочного) походження”, — підкреслили в асоціації.

Поряд з цим ЄБА виступає проти заборони використання пальмової олії у виробництві харчових продуктів.

“Пальмова олія та її окремі фракції широко використовуються в різних країнах світу для виробництва харчових продуктів у таких сферах, як, наприклад, масложирова, хлібопекарська, кондитерська промисловості.

Також важливим є те, що пальмова олія використовується для виробництва замінників грудного молока в усьому світі, оскільки її фракція — олеїн — є єдиним натуральним рослинним інгредієнтом, що дозволяє забезпечити кількісний вміст пальмітинової кислоти в дитячій суміші, близькій до грудного молока”, — аргументували в асоціації.

Нагадаємо, за даними експертів, українські виробники приховують використання пальмової олії у продуктах харчування.

Тому у ВР з’явився законопроект, яким пропонується запровадити заборону на використання “пальми” у низці продуктів, зокрема, і молочних.

Зазначимо, що за два місяці поточного року наша країна імпортувала 29,3 тис. тонн пальмової олії. У цілому протягом сезону 2017/18 Україна імпортувала близько 78 тис. тонн пальмової олії, що є найбільшим показником за останні сім сезонів.

За словами С.Тригубенка тотальна заборона використання пальмової олії у продуктах харчування може спровокувати подорожчання кінцевих товарів, однак, за його словами, це логічно, бо “пальмою” замінюють сьогодні натуральні тваринні олії.

“За” заборону “пальми” у молочних продуктах харчування публічно вже висловилися у БПП, РПЛ та Опоблоці.

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