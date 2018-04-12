Майже 90% виробників замовчують наявність трансжирів у своїх продуктах

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КИЇВ. 13 квітня. УНН. Український виробник вказує на етикетці всі інгредієнти складу своєї продукції лише в 10% випадків. У зв'язку з цим, контроль за дотриманням вимог до маркування продуктів харчування необхідно посилювати. Так вважає професор кафедри товарознавства, управління безпекою та якістю Київського національного торгово-економічного університету Олена Сидоренко. Про це вона повідомила в особистому блозі, передає УНН.

"Технічний регламент щодо правил маркування харчових продуктів, який був прийнятий в Україні ще п'ять років тому, зобов'язує вказувати на етикетці не тільки наявність рослинних жирів, але і те, в якому вигляді вони використані. Згідно з регламентом, виробники повинні чесно писати, чи використовуються рослинні олії в натуральному вигляді, або рослинна олія гідрогенізована. Так, як це відбувається в Євросоюзі. Регламент зобов'язує вказувати наявність і транс-ізомерів жирних кислот. У нас же, на відміну від ЄС, в 90% випадках ці вимоги порушуються", - зазначила вона.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Експерт назвала продукти-лідери за вмістом пальмової олії

Також, за словами Сидоренка, недобросовісні виробники часто обманюють споживачів, вказуючи на етикетках інформацію тільки про наявність рослинних жирів, приховуючи при цьому, що мова насправді йде про транс-ізомери жирних кислот.

"Деякі виробники дозволяють собі писати в маркуванні - замінник какао-масла. Звісно, що фахівці розуміють, що йдеться про гідрогенізовані жири, але звичайний споживач найчастіше не звертає на це уваги і без всяких побоювань купує продукт. У маркуванні морозива, наприклад, вказують - рослинна олія. А на практиці мова про транс-ізомери жирних кислот", - розповіла експерт.

Як писав УНН, для фальсифікації молочної продукції найчастіше використовують пальмову олію. Обсяги її імпорту в Україну за останні два роки побили всі рекорди.

У БПП та Опоблоці вже заявили про готовність обмежити використання пальмової олії в Україні на законодавчому рівні.

Радикали, в свою чергу, навіть зареєстрували відповідний законопроект.

З цього приводу свою думку висловив депутат Тригубенко. Він пояснив, що тотальна заборона використання пальмової олії в продуктах харчування може спровокувати подорожчання кінцевих товарів, проте, за його словами, це логічно, тому що "пальмою" замінюють сьогодні натуральні тваринні масла, чого категорично не можна допускати.

"Щодо законопроекту про заборону - не дивлячись на всі його недоліки, думаю, він гідний уваги. Згодом ми завжди зможемо внести правки і доопрацювати цю ініціативу, але робити перший крок все ж треба", - вважає політик.

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