Майже 90% виробників замовчують наявність трансжирів у своїх продуктах
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Український виробник вказує на етикетці всі інгредієнти складу своєї продукції лише в 10% випадків. У зв'язку з цим, контроль за дотриманням вимог до маркування продуктів харчування необхідно посилювати. Так вважає професор кафедри товарознавства, управління безпекою та якістю Київського національного торгово-економічного університету Олена Сидоренко. Про це вона повідомила в особистому блозі, передає УНН.
"Технічний регламент щодо правил маркування харчових продуктів, який був прийнятий в Україні ще п'ять років тому, зобов'язує вказувати на етикетці не тільки наявність рослинних жирів, але і те, в якому вигляді вони використані. Згідно з регламентом, виробники повинні чесно писати, чи використовуються рослинні олії в натуральному вигляді, або рослинна олія гідрогенізована. Так, як це відбувається в Євросоюзі. Регламент зобов'язує вказувати наявність і транс-ізомерів жирних кислот. У нас же, на відміну від ЄС, в 90% випадках ці вимоги порушуються", - зазначила вона.
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Також, за словами Сидоренка, недобросовісні виробники часто обманюють споживачів, вказуючи на етикетках інформацію тільки про наявність рослинних жирів, приховуючи при цьому, що мова насправді йде про транс-ізомери жирних кислот.
"Деякі виробники дозволяють собі писати в маркуванні - замінник какао-масла. Звісно, що фахівці розуміють, що йдеться про гідрогенізовані жири, але звичайний споживач найчастіше не звертає на це уваги і без всяких побоювань купує продукт. У маркуванні морозива, наприклад, вказують - рослинна олія. А на практиці мова про транс-ізомери жирних кислот", - розповіла експерт.
Як писав УНН, для фальсифікації молочної продукції найчастіше використовують пальмову олію. Обсяги її імпорту в Україну за останні два роки побили всі рекорди.
У БПП та Опоблоці вже заявили про готовність обмежити використання пальмової олії в Україні на законодавчому рівні.
Радикали, в свою чергу, навіть зареєстрували відповідний законопроект.
З цього приводу свою думку висловив депутат Тригубенко. Він пояснив, що тотальна заборона використання пальмової олії в продуктах харчування може спровокувати подорожчання кінцевих товарів, проте, за його словами, це логічно, тому що "пальмою" замінюють сьогодні натуральні тваринні масла, чого категорично не можна допускати.
"Щодо законопроекту про заборону - не дивлячись на всі його недоліки, думаю, він гідний уваги. Згодом ми завжди зможемо внести правки і доопрацювати цю ініціативу, але робити перший крок все ж треба", - вважає політик.