Майже 90% виробників замовчують наявність трансжирів у своїх продуктах

КИЇВ. 13 квітня. УНН. Український виробник вказує на етикетці всі інгредієнти складу своєї продукції лише в 10% випадків. У зв'язку з цим, контроль за дотриманням вимог до маркування продуктів харчування необхідно посилювати. Так вважає професор кафедри товарознавства, управління безпекою та якістю Київського національного торгово-економічного університету Олена Сидоренко. Про це вона повідомила в особистому блозі, передає УНН.