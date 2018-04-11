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Эксперт назвала продукты-лидеры по содержанию пальмового масла

Эксперт назвала продукты-лидеры по содержанию пальмового масла

Киев  •  УНН

 • 51285 просмотра

КИЕВ. 12 апреля. УНН. Лидером по использованию пальмового масла в продуктах питания является кондитерская промышленность. Об этом в своем блоге написала профессор кафедры товароведения, управления безопасностью и качеством Киевского национального торгово-экономического университета Елена Сидоренко, передает УНН.

Здоровью человека вредит не натуральное пальмовое масло, а переработанное, утверждает эксперт. Речь идет о процессе гидрогенизации - обработки масла под воздействием высоких температур с применением химических веществ. В результате масло из жидкой формы обретает твердую, получая статус трансжира – крайне опасного вещества для нашего организма.

"Действительно, гидрогенизированные жиры и транс-изомеры жирных кислот в пищевой промышленности в Украине используются массово. Номер один – это кондитерская отрасль, многие украинские фабрики уже обзавелись собственными установками для гидрогенизации и изомеризации. Жиры используются для изготовления вафель, конфет, печенья, изделий с шоколадной глазурью. Такие изделия в разы дешевле, чем если готовить их из какао-масла", - объяснила Сидоренко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинские производители скрывают использование пальмового масла в продуктах питания 

Второе место в списке лидеров по содержанию пальмового масла занимает отрасль молокопереработки.

"Для данной отрасли вопрос использования растительных жиров не только способ удешевления продукции, но и компенсация острейшего дефицита молочных жиров. Его причина - сокращение объемов производства молока в стране, поголовья молочного стада. Растительные жиры нынче массово используются в сливочном масле, мороженом, твердых сырах, сырковых десертах, сырных продуктах, майонезах, плавленных сырках. Они есть даже в кетчупах. Помимо всего, использование жиров помогает увеличить сроки хранения продукции", - рассказала эксперт.

Напомним, что всего за два месяца текущего года наша страна импортировала 29,3 тыс. тонн пальмового масла.

Между тем, в БПП и Опоблоке публично заявили о готовности ограничить использование пальмового масла в Украине на законодательном уровне. 

В свою очередь радикалы зарегистрировали законопроект, которым предлагается запретить использование вредного ингредиента в продуктах питания.

По словам народного депутата Сергея Тригубенко, стремительный рост показателей импорта "пальмы" является следствием действия моратория на проверки предпринимателей. Также это тот показатель, который обосновывает высокий уровень фальсификата молочной продукции в Украине, считает политик. 

"Совокупность таких факторов, как отсутствие контроля, рост курса доллара и бедность потребителя "побуждают" производителя искать пути удешевления готовой продукции", - сказал он, отметив, что для удешевления как раз и используют пальмовые жиры, вместо животных.

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