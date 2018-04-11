Експерт назвала продукти-лідери за вмістом пальмового масла

ukru
11:23 • 27556 перегляди

У Південній Кореї розглядають можливість долучитися до реконструкції водогону та очисних споруд у Броварах

Ексклюзив
10:32 • 87292 перегляди

Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком

09:27 • 69749 перегляди

В Україні зросли зарплати чиновників: хто отримує найбільше, а кого "обділили"

08:24 • 122101 перегляди

Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

Ексклюзив
25 березня, 17:08 • 129142 перегляди

Домовленість щодо безпечного судноплавства в Чорному морі: що кажуть у ВМС про перемир'я

25 березня, 15:22 • 177243 перегляди

Умєров розкрив ключові результати двосторонніх технічних консультацій України та США

25 березня, 15:09 • 165909 перегляди

США та Україна домовилися щодо безпечного судноплавства в Чорному морі - Білий дім зробив заяву після зустрічі в Ер-Ріяді

25 березня, 13:46 • 209355 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 11:37 • 130872 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

Ексклюзив
25 березня, 09:27 • 134559 перегляди

Scam-проєкти в Україні: регулятор розповів, як їх виявляють та скільки вже у списку

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
2.3 м/с
50 %
751 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Ворог вночі атакував Охтирку дронами: пошкоджено будинки та магазини

Ворог вночі атакував Охтирку дронами: пошкоджено будинки та магазини

26 березня, 03:44 • 96100 перегляди
День Національної гвардії України та Віддання Благовіщення: що ще відзначають 26 березня

День Національної гвардії України та Віддання Благовіщення: що ще відзначають 26 березня

26 березня, 04:40 • 135214 перегляди
Нічна атака дронів на Дніпропетровщину: під ударом опинились Кривий Ріг та Нікопольщина

Нічна атака дронів на Дніпропетровщину: під ударом опинились Кривий Ріг та Нікопольщина

26 березня, 05:45 • 107746 перегляди
Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

06:26 • 139137 перегляди
Атака на "Укрзалізницю" була ретельно спланованою росіянами - голова правління національного перевізника

Атака на "Укрзалізницю" була ретельно спланованою росіянами - голова правління національного перевізника

08:07 • 99819 перегляди
Публікації
Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком

Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком
Ексклюзив

10:32 • 87239 перегляди
Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

08:24 • 122067 перегляди
Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

06:26 • 139110 перегляди
День Національної гвардії України та Віддання Благовіщення: що ще відзначають 26 березня

День Національної гвардії України та Віддання Благовіщення: що ще відзначають 26 березня

26 березня, 04:40 • 135188 перегляди
Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 13:46 • 209344 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

11:09 • 12820 перегляди
Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

09:14 • 35086 перегляди
Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

08:54 • 36970 перегляди
Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

25 березня, 11:55 • 60769 перегляди
Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

25 березня, 10:34 • 72341 перегляди
Актуальне
Експерт назвала продукти-лідери за вмістом пальмового масла

Експерт назвала продукти-лідери за вмістом пальмового масла

Київ • УНН

 • 51286 перегляди

КИЇВ. 12 квітня. УНН. Лідером з використання пальмового масла в продуктах харчування є кондитерська промисловість. Про це в своєму блозі написала професор кафедри товарознавства, управління безпекою та якістю Київського національного торгово-економічного університету Олена Сидоренко, передає УНН.

Здоров'ю людини шкодить не натуральне пальмове масло, а перероблене, стверджує експерт. Йдеться про процес гідрогенізації - обробки масла під впливом високих температур із застосуванням хімічних речовин. У результаті масло з рідкої форми переходить у тверду, отримуючи статус трансжиру - вкрай небезпечної речовини для нашого організму.

"Дійсно, гідрогенізовані жири і транс-ізомери жирних кислот в харчовій промисловості в Україні використовуються масово. Номер один - це кондитерська галузь, багато українських фабрик вже обзавелися власними установками для гідрогенізації і ізомеризації. Жири використовуються для виготовлення вафель, цукерок, печива, виробів з шоколадною глазур'ю. Такі вироби в рази дешевші, ніж якщо готувати їх з какао-масла", - пояснила Сидоренко.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Українські виробники приховують використання пальмового масла в продуктах харчування

Друге місце в списку лідерів за вмістом пальмового масла займає галузь молокопереробки.

"Для даної галузі питання використання рослинних жирів не тільки спосіб здешевлення продукції, а й компенсація найгострішого дефіциту молочних жирів. Його причина - скорочення обсягів виробництва молока в країні, поголів'я молочного стада. Рослинні жири нині масово використовуються в вершковому маслі, морозиві, твердих сирах, сиркових десертах, сирних продуктах, майонезах, плавлених сирках. Вони є навіть в кетчупах. Крім усього, використання жирів допомагає збільшити терміни зберігання продукції", - розповіла експерт.

Нагадаємо, що всього за два місяці поточного року наша країна імпортувала 29,3 тис. тонн пальмової олії.

Тим часом, в БПП і Опоблоці публічно заявили про готовність обмежити використання пальмової олії в Україні на законодавчому рівні.

У свою чергу радикали зареєстрували законопроект, яким пропонується заборонити використання шкідливого інгредієнта в продуктах харчування.

За словами народного депутата Сергія Тригубенка, стрімке зростання показників імпорту "пальми" є наслідком дії мораторію на перевірки підприємців. Також це той показник, який обґрунтовує високий рівень фальсифікату молочної продукції в Україні, вважає політик.

"Сукупність таких факторів, як відсутність контролю, зростання курсу долара і бідність споживача "спонукають" виробника шукати шляхи здешевлення готової продукції", - сказав він, зазначивши, що для здешевлення якраз і використовують пальмові жири, замість тваринних.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоЗдоров'я

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$282.24
Brent
$73.03
Bitcoin
$88,199.10
S&P 500
$5,762.05
Газ TTF
$41.19
Золото
$3,057.66
Ethereum
$2,073.31