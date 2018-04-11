Експерт назвала продукти-лідери за вмістом пальмового масла
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Лідером з використання пальмового масла в продуктах харчування є кондитерська промисловість. Про це в своєму блозі написала професор кафедри товарознавства, управління безпекою та якістю Київського національного торгово-економічного університету Олена Сидоренко, передає УНН.
Здоров'ю людини шкодить не натуральне пальмове масло, а перероблене, стверджує експерт. Йдеться про процес гідрогенізації - обробки масла під впливом високих температур із застосуванням хімічних речовин. У результаті масло з рідкої форми переходить у тверду, отримуючи статус трансжиру - вкрай небезпечної речовини для нашого організму.
"Дійсно, гідрогенізовані жири і транс-ізомери жирних кислот в харчовій промисловості в Україні використовуються масово. Номер один - це кондитерська галузь, багато українських фабрик вже обзавелися власними установками для гідрогенізації і ізомеризації. Жири використовуються для виготовлення вафель, цукерок, печива, виробів з шоколадною глазур'ю. Такі вироби в рази дешевші, ніж якщо готувати їх з какао-масла", - пояснила Сидоренко.
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Друге місце в списку лідерів за вмістом пальмового масла займає галузь молокопереробки.
"Для даної галузі питання використання рослинних жирів не тільки спосіб здешевлення продукції, а й компенсація найгострішого дефіциту молочних жирів. Його причина - скорочення обсягів виробництва молока в країні, поголів'я молочного стада. Рослинні жири нині масово використовуються в вершковому маслі, морозиві, твердих сирах, сиркових десертах, сирних продуктах, майонезах, плавлених сирках. Вони є навіть в кетчупах. Крім усього, використання жирів допомагає збільшити терміни зберігання продукції", - розповіла експерт.
Нагадаємо, що всього за два місяці поточного року наша країна імпортувала 29,3 тис. тонн пальмової олії.
Тим часом, в БПП і Опоблоці публічно заявили про готовність обмежити використання пальмової олії в Україні на законодавчому рівні.
У свою чергу радикали зареєстрували законопроект, яким пропонується заборонити використання шкідливого інгредієнта в продуктах харчування.
За словами народного депутата Сергія Тригубенка, стрімке зростання показників імпорту "пальми" є наслідком дії мораторію на перевірки підприємців. Також це той показник, який обґрунтовує високий рівень фальсифікату молочної продукції в Україні, вважає політик.
"Сукупність таких факторів, як відсутність контролю, зростання курсу долара і бідність споживача "спонукають" виробника шукати шляхи здешевлення готової продукції", - сказав він, зазначивши, що для здешевлення якраз і використовують пальмові жири, замість тваринних.