Радикали "воюють" з пальмовою олією
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Лідер Радикальної партії Олег Ляшко звернувся до парламентаріїв з вимогою прийняти законопроект про заборону пальмового масла в молочній продукції, передає УНН з посиланням на прес-службу РПЛ.
"Пальмова олія - це знищення здоров'я українців і величезні збитки для селян. Тому що виробники так званої молочної продукції замість кращого українського молока бодяжать в молочку пальмову олію. Вони отримують надприбутки, а селяни не мають ціни на молоко. Якщо ви дбаєте про майбутнє української нації і здоров'я українців - треба заборонити пальмову олію в молочній продукції. Ми вимагаємо від комітету агрополітики негайно розглянути наш законопроект і винести його на наступному тижні на розгляд парламенту", - закликав Ляшко.
Політик зазначив, що законопроект про заборону пальмового масла в молочці зареєстрований 3 роки тому, але через депутатів-лобістів його не приймають.
"Вони на здоров'ї українців заробляють надприбутки замість того, щоб дати реальну ринкову ціну на молоко. Щоб українські селяни могли себе годувати. Влада забороняє купувати у селян молоко, зате труїть українців так званою молочною продукцією з пальмовою олією. Того, хто їстиме 2 тижні пальмову олію - винесуть вперед ногами. Геть пальмову олію з українського ринку", - резюмував Ляшко.
Нагадаємо, Україна не збавляє темпів імпорту пальмової олії.
Всього за два місяці поточного року наша країна імпортувала 29,3 тис. тонн пальмової олії.
Тим часом, БПП і Опоблок публічно заявили про готовність обмежити використання пальмової олії в Україні на законодавчому рівні.
За словами народного депутата Сергія Тригубенка, стрімке зростання показників імпорту "пальми" є наслідком дії мораторію на перевірки підприємців. Також це той показник, який обґрунтовує високий рівень фальсифікату молочної продукції в Україні.
"Сукупність таких факторів, як відсутність контролю, зростання курсу долара і бідність споживача "спонукають" виробника шукати шляхи здешевлення готової продукції", - сказав він, зазначивши, що для здешевлення якраз і використовують пальмові жири, замість тваринних.