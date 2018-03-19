Украина не сбавляет темпов импорта пальмового масла

В частности, в феврале этого года из Индонезии было импортировано 12,4 тыс. тонн пальмового масла, из Малайзии - 1,2 тыс. тонн тонны, из Швеции - 105 тонн, из других стран - 91 тонну.

При этом на экспорт из Украины за 2 месяца текущего года было поставлено 253 тонны пальмового масла.

Как сообщал УНН, по словам народного депутата Сергея Тригубенко, в течение сезона 2017/18 Украина нарастила импорт пальмового масла в невиданных ранее объемах. В частности было импортировано около 78 тыс. тонн пальмового масла, что является наибольшим показателем за последние семь сезонов.

"По факту двукратное увеличение количества пальмового масла на украинском рынке, по меньшей мере, свидетельствует о значительном ухудшении качества молочной и кондитерской продукции. Также такой стремительный рост показателей импорта "пальмы" я считаю и следствием действия моратория на проверки. Потому совокупность таких факторов, как отсутствие контроля, рост курса доллара и бедность потребителя "побуждают" производителя искать пути удешевления готовой продукции", - заявил он.

Напомним, что экспертиза качества сыра в Украине показала 75% продукции - фальсификат. Производители занижают заявленные показатели жирности и вместо животных жиров "готовят" сыры из пальмового масла.