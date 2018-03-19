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Україна не збавляє темпів імпорту пальмової олії

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 березня УНН. Україна у січні-лютому 2018 року імпортувала 29,3 тис. тонн пальмової олії. Про це повідомила Державна фіскальна служба України, передає УНН.

Зокрема у лютому цього року з Індонезії було імпортовано 12,4 тис. тонн пальмової олії, з Малайзії — 1,2 тис. тонн тонни, зі Швеції — 105 тонн, з інших країн — 91 тонну.

При цьому, на експорт з України за 2 місяці поточного року було поставлено 253 тонни пальмової олії.

Як повідомляв УНН, за словами народного депутата Сергія Тригубенка, протягом сезону 2017/18 Україна наростила імпорт пальмової олії до небачених раніше обсягів. Зокрема було імпортовано близько 78 тис. тонн пальмової олії, що є найбільшим показником за останні сім сезонів.

“По факту двократне збільшення кількості пальмової олії на українському ринку, щонайменше, свідчить про значне погіршення якості молочної та кондитерської продукції. Також такий стрімкий ріст показників імпорту "пальми” я вважаю і наслідком дії мораторію на перевірки. Бо сукупність таких факторів, як відсутність контролю, ріст курсу долара і бідність споживача “спонукають” виробника шукати шляхів здешевлення готової продукції“, — заявив він.

Нагадаємо, що експертиза якості сиру в Україні показала: 75% продукції — фальсифікат. Виробники занижують заявлені показники жирності і замість тваринних жирів “готують” сири із пальмової олії.

Українські Національні Новини

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