Радикалы “воюют” с пальмовым маслом

ukru
США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 11926 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 16595 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 62904 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
11:47 • 73780 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 101846 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 109092 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 116508 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 121859 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 132967 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 146779 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

10 марта, 08:24 • 105583 просмотра
Великобритания консультирует Украину перед переговорами с США в Саудовской Аравии - Times

Великобритания консультирует Украину перед переговорами с США в Саудовской Аравии - Times

10 марта, 08:29 • 95390 просмотра
14 "здоровых" продуктов, которые могут навредить вашему здоровью

14 "здоровых" продуктов, которые могут навредить вашему здоровью

10 марта, 09:54 • 111001 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 80764 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 65916 просмотра
публикации
Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

16:00 • 27194 просмотра
Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

15:15 • 62878 просмотра
14 "здоровых" продуктов, которые могут навредить вашему здоровью

14 "здоровых" продуктов, которые могут навредить вашему здоровью

10 марта, 09:54 • 111001 просмотра
АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

7 марта, 15:14 • 181623 просмотра
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
Эксклюзив

7 марта, 08:52 • 215182 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

15:34 • 17305 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 65916 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 80764 просмотра
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

10 марта, 08:24 • 105583 просмотра
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

7 марта, 19:45 • 194382 просмотра
Актуальное
Радикалы “воюют” с пальмовым маслом

Радикалы “воюют” с пальмовым маслом

Киев  •  УНН

 • 13653 просмотра

КИЕВ. 23 марта. УНН. Лидер Радикальной партии Олег Ляшко обратился к парламентариям с требованием принять законопроект о запрете пальмового масла в молочной продукции, передает УНН со ссылкой на пресс-службу РПЛ.

“Пальмовое масло — это уничтожение здоровья украинцев и огромные убытки для селян. Потому что производители так называемой молочной продукции вместо лучшего украинского молока бодяжат в молочке пальмовое масло. Они получают сверхприбыли, а селяне не имеют цены на молоко. Если вы заботитесь о будущем украинской нации и здоровье украинцев, надо запретить пальмовое масло в молочной продукции. Мы требуем от комитета агрополитики немедленно рассмотреть наш законопроект и вынести его на следующей неделе на рассмотрение парламента”, — призвал Ляшко.

Политик отметил, что законопроект о запрете пальмового масла в молочке зарегистрирован 3 года назад, но из-за депутатов-лоббистов его не принимают.

“Они на здоровье украинцев зарабатывают сверхприбыли вместо того, чтобы дать реальную рыночную цену на молоко. Чтобы украинские селяне могли себя кормить. Власть запрещает покупать у селян молоко, зато травит украинцев так называемой молочной продукцией с пальмовым маслом. Того, кто поест 2 недели пальмовое масло — вынесут вперед ногами. Долой пальмовое масло с украинского рынка”, — резюмировал Ляшко.

Напомним, Украина не сбавляет темпов импорта пальмового масла.

Всего за два месяца текущего года наша страна импортировала 29,3 тыс. тонн пальмового масла.

Тем временем, БПП и Опоблок публично заявили о готовности ограничить использование пальмового масла в Украине на законодательном уровне. 

По словам народного депутата Сергея Тригубенко стремительный рост показателей импорта “пальмы” является следствием действия моратория на проверки предпринимателей. Также это тот показатель, который обосновывает высокий уровень фальсификата молочной продукции в Украине.

“Совокупность таких факторов, как отсутствие контроля, рост курса доллара и бедность потребителя „побуждают“ производителя искать пути удешевления готовой продукции”, — сказал он, отметив, что для удешевления как раз и используют пальмовые жиры, вместо животных.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Обществополитика

Обратиться по вопросам размещения рекламы