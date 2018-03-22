Радикалы “воюют” с пальмовым маслом
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Лидер Радикальной партии Олег Ляшко обратился к парламентариям с требованием принять законопроект о запрете пальмового масла в молочной продукции, передает УНН со ссылкой на пресс-службу РПЛ.
“Пальмовое масло — это уничтожение здоровья украинцев и огромные убытки для селян. Потому что производители так называемой молочной продукции вместо лучшего украинского молока бодяжат в молочке пальмовое масло. Они получают сверхприбыли, а селяне не имеют цены на молоко. Если вы заботитесь о будущем украинской нации и здоровье украинцев, надо запретить пальмовое масло в молочной продукции. Мы требуем от комитета агрополитики немедленно рассмотреть наш законопроект и вынести его на следующей неделе на рассмотрение парламента”, — призвал Ляшко.
Политик отметил, что законопроект о запрете пальмового масла в молочке зарегистрирован 3 года назад, но из-за депутатов-лоббистов его не принимают.
“Они на здоровье украинцев зарабатывают сверхприбыли вместо того, чтобы дать реальную рыночную цену на молоко. Чтобы украинские селяне могли себя кормить. Власть запрещает покупать у селян молоко, зато травит украинцев так называемой молочной продукцией с пальмовым маслом. Того, кто поест 2 недели пальмовое масло — вынесут вперед ногами. Долой пальмовое масло с украинского рынка”, — резюмировал Ляшко.
Напомним, Украина не сбавляет темпов импорта пальмового масла.
Всего за два месяца текущего года наша страна импортировала 29,3 тыс. тонн пальмового масла.
Тем временем, БПП и Опоблок публично заявили о готовности ограничить использование пальмового масла в Украине на законодательном уровне.
По словам народного депутата Сергея Тригубенко стремительный рост показателей импорта “пальмы” является следствием действия моратория на проверки предпринимателей. Также это тот показатель, который обосновывает высокий уровень фальсификата молочной продукции в Украине.
“Совокупность таких факторов, как отсутствие контроля, рост курса доллара и бедность потребителя „побуждают“ производителя искать пути удешевления готовой продукции”, — сказал он, отметив, что для удешевления как раз и используют пальмовые жиры, вместо животных.