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БПП, “радикали” та Опоблок заявили про готовність заборонити пальмову олію

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 грудня. УНН. За останні декілька років Україна значно наростила обсяги імпорту пальмової олії, яка, як правило використовуються у харчовій продукції, в тому числі і для фальсифікату виробів з молока. Йдеться про вершкове масло, сири, сметану. Аби заборонити виробникам ”молочки” замінювати тваринні жири на “пальмові” у Парламенті зареєстрували законопроект № 3871. Про готовність його підтримати у коментарях УНН заявили представники одразу декількох парламентських партій.

Так, за словами нардепа від БПП Костянтина Яриніча, пальмова олія — це те, що не додає українцям здоров’я.

“Я як медик і член Комітету з питань охорони здоров’я звичайно буду підтримувати заборону використання пальмової олії. Тим паче, у нас є хороші виробничі потужності щодо виробництва соняшникової олії. Тому пальмова олія має всі шанси зникнути із наших супермаркетів і магазинів”, — сказав він.

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Нардеп від “радикалів” Віктор Вовк зазначив, що його партія повністю підтримує заборону використання пальмової олії у молочному виробництві і наполягає на якнайшвидшому внесенні відповідного законопроекту до сесійної зали.

“Для підтримки вказаної ініціативи є дві причини: економічна і медична. Економічна причина полягає у тому, що пальмова олія — дешевий замінник молока. І, в результаті, це б’є по нашим виробникам молока, по нашому селу, оскільки знижує ціну на молоко і попит. Це призводить до того, що в селах, фактично, скоро корів не буде. Частина того ринку, куди має потрапляти молоко, зайнята зараз цим продуктом (пальмовою олією, — ред).

Друга причина — медична, пов’язана із здоров’ям наших громадян. Треба використовувати молоко, а не пальмову олію, бо вживання її у великих кількостях негативно позначається на здоров’ї наших співвітчизників”, — пояснив свою позицію Вовк.

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За словами нардепа від “Опозиційного блоку” Ігоря Шурми, із законопроектом №3871 він детально не знайомий, але ставиться до пальмової олії вкрай негативно.

“Я обов’язково його вивчу (законопроект — ред.), та моє ставлення до пальмової олії — категорично негативне. Давним давно ми не їмо масла, ми їмо спреди, і давним давно цей продукт (пальмова олія — ред.) тоннами надходить до нашої країни. Я негативно ставлюсь до використання пальмової олії у продуктах харчування”, — резюмував він.

Нагадаємо, Україна нарощує імпорт пальмової олії другий рік поспіль. Рівень фальсифікації вітчизняного молочного ринку, тим часом, вже перевищує 50%.

Нардеп Сергій Тригубенко з цього приводу заявив, що пальмова олія використовується для фальсифікації продуктів харчування сьогодні практично безконтрольно. За його словами “пальму” активно додають не лише в молочні продукти, але й в дитяче харчування, кондитерські вироби і, навіть, морозиво“.

“Вважаю, що до питання (щодо обмеження застосування пальмової олії у харчовій промисловості) саме час повернутися: зібрати профільний комітет, прибрати з документу (законопроект № 3871 — ред. ) популізм, попрацювати з експертами харчової галузі і все таки внести в зал проект, здатний захистити українського споживача від надмірного вживання пальмової олії”, — заявив він.

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