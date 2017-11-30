Україна з початку року імпортувала понад 170 тис. тонн пальмової олії

Зокрема у жовтні цього року з Індонезії було імпортовано 10,8 тис. тонн пальмової олії, з Малайзії — 933 тонни, з інших країн — 304 тонни.

При цьому, на експорт з України за 10 місяців поточного року було поставлено 10,2 тис. тонн пальмової олії.

Як повідомляв УНН, Україна другий рік поспіль нарощує імпорт пальмової олії.

За словами нардепа С.Тригубенка, сьогодні з метою здешевлення виробництва продуктів харчування, недобросовісний виробник використовує пальмову олію замість тваринних жирів.

"...Я проти того, що пальмова олія в нашій країні є ледь не першим засобом здешевлення виробництва продуктів харчування. Мова про те, що в пачці вершкового масло, де повинні бути тваринні жири, виробники сьогодні використовують як раз пальмову олію та інші жири рослинного походження", - написав він.