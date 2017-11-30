Украина с начала года импортировала более 170 тыс. тонн пальмового масла

В частности, в октябре этого года из Индонезии было импортировано 10,8 тыс. тонн пальмового масла, из Малайзии - 933 тонны, из других стран - 304 тонны.

При этом на экспорт из Украины за 10 месяцев текущего года было поставлено 10,2 тыс. тонн пальмового масла.

Как сообщал УНН, Украина второй год подряд наращивает импорт пальмового масла.

По словам нардепа С.Тригубенко, сегодня с целью удешевления производства продуктов питания, недобросовестный производитель использует пальмовое масло вместо животных жиров.

"... Я против того, что пальмовое масло в нашей стране является едва ли не первым средством удешевления производства продуктов питания. Речь о том, что в пачке сливочного масло, где должны быть животные жиры, производители сегодня используют как раз пальмовое масло и другие жиры растительного происхождения", - написал он.