БПП, "радикалы" и Оппоблок заявили о готовности запретить пальмовое масло

Так, по словам нардепа от БПП Константина Ярынича, пальмовое масло - это то, что не добавляет украинцам здоровья.

"Я как медик и член Комитета по вопросам здравоохранения конечно буду поддерживать запрет использования пальмового масла. Тем более, у нас есть хорошие производственные мощности по производству подсолнечного масла. Поэтому пальмовое масло имеет все шансы исчезнуть из наших супермаркетов и магазинов", - сказал он.

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Нардеп от "радикалов" Виктор Вовк отметил, что его партия полностью поддерживает запрет использования пальмового масла в молочном производстве и настаивает на скорейшем внесении соответствующего законопроекта в сессионный зал.

"Для поддержки указанной инициативы есть две причины: экономическая и медицинская. Экономическая причина заключается в том, что пальмовое масло - дешевый заменитель молока. И, в результате, это бьет по нашим производителям молока, по нашему селу, поскольку снижает цену на молоко и спрос. Это приводит к тому, что в селах фактически скоро коров не будет. Часть того рынка, куда должно попадать молоко, занята сейчас этим продуктом (пальмовым маслом - ред).

Вторая причина - медицинская, связана со здоровьем наших граждан. Надо использовать молоко, а не пальмовое масло, потому что употребление его в больших количествах негативно сказывается на здоровье наших соотечественников", - пояснил свою позицию Вовк.

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По словам нардепа от "Оппозиционного блока" Игоря Шурмы, с законопроектом №3871 он подробно не знаком, но относится к пальмовому маслу крайне негативно.

"Я обязательно его выучу (законопроект - ред.), и мое отношение к пальмовому маслу - категорически отрицательное. Давным давно мы не едим масла, мы едим спреды, и давным давно этот продукт (пальмовое масло - ред.) тоннами поступает в нашу страну. Я отрицательно отношусь к использованию пальмового масла в продуктах питания", - резюмировал он.

Напомним, Украина наращивает импорт пальмового масла второй год подряд. Уровень фальсификации отечественного молочного рынка, тем временем, уже превышает 50%.

Нардеп Сергей Тригубенко по этому поводу заявил, что пальмовое масло используется для фальсификации продуктов питания сегодня практически бесконтрольно. По его словам, "пальму" активно добавляют не только в молочные продукты, но и в детское питание, кондитерские изделия и даже мороженое".

"Считаю, что к вопросу (относительно ограничения применения пальмового масла в пищевой промышленности) самое время вернуться: собрать профильный комитет, убрать из документа (законопроект № 3871 - ред.) популизм, поработать с экспертами пищевой отрасли и все же внести в зал проект, который способен защитить украинского потребителя от чрезмерного употребления пальмового масла", - заявил он.