Штраф у 1700 грн не змусить виробника відмовитися від пальмової олії – нардеп
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. Штрафи за використання пальмової олії у молочних продуктах мають перевищувати очікувану суму прибутку від збуту виробленого фальсифікату. Таку думку на своїй сторінці у Facebook івисловив нардеп Сергій Тригубенко, передає УНН.
За словами нардепа, у ВРУ зареєстровано законопроект №3871, що передбачає заборону на використання пальмової олії у молочних продуктах.
“Так, документом передбачені санкції на рівні від 340 до 1700 тис. грн. У разі якщо порушення буде вчинене повторно, то штраф пропонується встановити на рівні від 1700 до 3400 грн.
З моєї точки зору, таке незначне покарання жодним чином не стимулюватиме порушника відмовитися від пальмової олії. Завдяки її застосуванню недобросовісні виробники „молочки“ чи не вдвічі збільшують свої прибутки. Тому штраф у мізерні (для такої справи) 1700 грн нічого не змінить. Багатьом його легше буде сплати, аніж почати класти у масло справжнє молоко”, — написав С.Тригубенко.
Нардеп переконаний, що якщо запроваджувати покарання за використання пальмової олії у молочній продукції, то воно має бути суттєвим і стримуючим ймовірне порушення.
“Думаю, сума штрафу має перевищувати очікувану суму прибутку від збуту виробленого фальсифікату. У такому разі штраф має вираховуватися за певною формулою в кожному конкретному випадку”, — наголосив він.
Як повідомляв УНН, Україна другий рік поспіль нарощує імпорт пальмової олії.
Експерти зазначають, що це відбувається через намагання виробників здешевити продукцію.
При цьому, у центрі експертиз ТЕСТ переконані, що у харчовій промисловості доречне часткове обмеження застосування пальмової олії.