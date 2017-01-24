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У харчовій промисловості доречне часткове обмеження застосування пальмової олії - експерт

Київ • УНН

 • 14758 перегляди

Обмеживши застосування пальмової олії повністю, можемо отримати в продуктах ще більш шкідливі жири, вважає експерт

КИЇВ. 24 січня. УНН. За даними статистики, українці споживають на рік більше 5 кг пальмової олії, яку додають до продуктів харчування, зокрема, молочних і кондитерський виробів найчастіше. Пальмова олія дуже лякає споживачів, однак її активно використовують виробники для здешевлення виробництва. Обмежувати використання цього продукту треба там, де його не повинно бути згідно рецепту. Якщо ж заборони пальмову олію повністю, то виробники її будуть замінювати ще більш шкідливими дешевими кулінарними жирами. Про це у коментарі УНН розповіла керівник відділу тестувань Центру експертиз ТЕСТ Ніна Кільдій.

“Мені здається, що це дуже не однозначне питання (обмеження застосування пальмової олії на законодавчому рівні, — ред.), тому що, якщо обмежити використання пальмової олії то виробники постануть перед проблемою чим замінювати пальмову олію. Ніхто замінювати пальмову олію вершковим маслом, дорогим у порівнянні, не буде. Почнуть замінювати маргарином або кулінарними жирами. І на мій погляд, це буде не найкращий варіант. Тому що, якщо, наприклад, порівняти якісну пальмову олію і не зовсім якісний маргарин, то там же ж суттєва відмінність по трансжирах. Тому що маргарин це велика небезпека утворення трансжирів, і це теж потрібно контролювати”, — сказала вона.

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За словами експерта на пальмову олію є нарікання і вона дуже сильно лякає споживачів.

“І звісно, хотілося б, щоб якщо це вершкове масло, то це справді вершкове масло. Але в маслі і так є заборона на використання інших жирів, окрім молочного там нічого бути й не повинно. А в шоколаді, наприклад, має бути лише какао масло і так далі...

Тобто, обмеження використання пальмової олії стосується тільки тих замінників чи тих продуктів, які передбачені рецептурою. Основний напрям — це в нас традиційно кондитерська та молоковмісні продукти. І якщо вони перейдуть повністю лише на маргарини, при чому з огляну на економічну ситуацію в країні, на найбільш дешеві з можливих маргарини. Я думаю, що це буде не найкращий варіант..”, — пояснила Н.Кільдій.

Разом з тим, за слова експерта часткове обмеження застосування пальмової олії в харчовій промисловості доречне. При цьому варто також встановити певні норми по трас жирам для тих чи інших продуктів.

Нагадаємо, за словами С.Тригубенка, українські виробники пальмову олію використовують не для досягнення специфічних властивостей кінцевого продукту, а для його максимального здешевлення.

“Так, економія на якості виробництва продуктів продиктована низкою чинників, головний з яких — економічна доцільність, в умовах, коли український споживач не готовий платити багато, а контролю за безпечністю продуктів харчування в державі практично немає”, — додав він.

Відтак, за словами нардепа, не зважаючи на те, що наша країна імпортує пальмової олії в рази менше, аніж такі держави-гіганти, як США або Китай, споживаємо ми її набагато більше.

Він також запропонував до обговорення можливість введення певних обмежень на застосування пальмової олії у продуктах харчування.

Також нагадаємо, на думку О.Цильвіка, недобросовісний бізнес у змові з чиновниками перетворив внутрішній ринок продуктів на смітник

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