В Україні треба законодавчо обмежити використання пальмової олії у продуктах харчування - С.Тригубенко

Так, за словами нардепа, на сьогодні пальмова олія в Україні не заборонена до використання у продуктах харчування, хоча є країни, які або повністю вже відмовилися від її імпорту, або ж ввели кількісні обмеження.

“Небезпека пальмової олії для організму людини зумовлена вмістом у ній насичених жирних кислот, які повністю не розчиняються в організмі людини. Вживання таких кислот призводить до порушення ліпідного обміну, підвищення рівня холестерину, внаслідок чого уражуються судини, відбуваються атеросклеротичні процеси і можуть виникати, навіть, онкологічні процеси”, — написав він.

Також, за словами С.Тригубенка, українські виробники пальмову олію використовують не для досягнення специфічних властивостей кінцевого продукту, а для його максимального здешевлення.

“Так, економія на якості виробництва продуктів продиктована низкою чинників, головний з яких — економічна доцільність, в умовах, коли український споживач не готовий платити багато, а контролю за безпечністю продуктів харчування в державі практично немає”, — додав він.

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Відтак, за словами нардепа, не зважаючи на те, що наша країна імпортує пальмової олії в рази менше, аніж такі держави-гіганти, як США або Китай, споживаємо ми її набагато більше.

"Дані статистики Oil World (ISTA Mielke GmbH) говорять, що США на початку 2000-х років імпортували близько 1 млн. тон пальмового масла, а споживання на душу населення становило 3,25 кг.

Китай імпортував більше 6,5 млн. тон масла, а споживання на душу населення становило — 4,4 кг.

Україна ж імпортувала близько 250 тис. тон, тоді як споживання на душу населення сягало — 5,2 кг пальмової олії.

На сьогодні, коли споживання пальмової олії у всьому світі зростає, і імпорт її в нашу країну також, не виключено, що кожен з нас на рік з’їдає не 5, а 6, чи 7, або навіть більше кілограмів цього продукту", — написав він.

На думку С.Тригубенка, ввезена в нашу країну пальмова олія йде в шкідливу та неякісну їжу, “яку ми споживаємо, за відсутності альтернативи і належного контролю з боку держави за безпечністю продуктів харчування в цілому”.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, на думку О.Цильвіка, недобросовісний бізнес у змові з чиновниками перетворив внутрішній ринок продуктів на смітник.

За даними ГО “Варта-1”, нардепи-власники бізнесів з виробництва товарів харчування не зацікавлені у суворому контролі за якістю продуктів.

Раніше про масштабну фальсифікацію споживчого ринку України заявляли і в поліції.