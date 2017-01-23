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В Украине нужно законодательно ограничить использование пальмового масла в продуктах питания - С.Тригубенко

В Украине нужно законодательно ограничить использование пальмового масла в продуктах питания - С.Тригубенко

Киев • УНН

 • 15332 просмотра

КИЕВ. 23 января. УНН. Поскольку пальмовое масло применяется преимущественно в молочной и кондитерской продукции, считаю необходимым на законодательном уровне, ввести ограничения на его использование. Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат Сергей Тригубенко, передает УНН.

Так, по словам нардепа, сегодня пальмовое масло в Украине не запрещено к использованию в продуктах питания, хотя есть страны, которые или полностью уже отказались от его импорта, или же ввели количественные ограничения.

"Опасность пальмового масла для организма человека обусловлена ​​содержанием в нем насыщенных жирных кислот, которые полностью не растворяются в организме человека. Применение таких кислот приводит к нарушению липидного обмена, повышению уровня холестерина, в результате чего поражаются сосуды, происходят атеросклеротические процессы и могут возникать даже онкологические процессы", - написал он.

Также, по словам С.Тригубенко, украинские производители пальмовое масло используют не для достижения специфических свойств конечного продукта, а для его максимального удешевления.

"Экономия на качестве производства продуктов продиктована рядом факторов, главный из которых - экономическая целесообразность, в условиях, когда украинский потребитель не готов платить много, а контроля за безопасностью продуктов питания в стране практически нет", - добавил он.

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Поэтому, по словам нардепа, несмотря на то, что наша страна импортирует пальмового масла в разы меньше, чем такие государства-гиганты, как США или Китай, потребляем мы ее гораздо больше.

"Данные статистики Oil World (ISTA Mielke GmbH) говорят, что США в начале 2000-х годов импортировали около 1 млн. тонн пальмового масла, а потребление на душу населения составляло 3,25 кг.

Китай импортировал более 6,5 млн тонн масла, а потребление на душу населения составило - 4,4 кг.

Украина же импортировала около 250 тыс. тонн, тогда как потребление на душу населения достигало - 5,2 кг пальмового масла.

На сегодня, когда потребление пальмового масла во всем мире растет, и импорт ее в нашу страну также, не исключено, что каждый из нас в год съедает не 5, а 6 или 7, или даже больше килограммов этого продукта", - написал он.

По мнению С.Тригубенко, ввезенное в нашу страну пальмовое масло идет во вредную и некачественную пищу, "которую мы потребляем, при отсутствии альтернативы и надлежащего контроля со стороны государства за безопасностью продуктов питания в целом".

Напомним, как сообщал УНН, по мнению О.Цильвика, недобросовестный бизнес в сговоре с чиновниками превратил внутренний рынок продуктов в помойку.

По данным ОО "Варта-1", нардепы-владельцы бизнесов по производству товаров питания не заинтересованы в строгом контроле за качеством продуктов.

Ранее о масштабной фальсификации потребительского рынка Украины заявляли и в полиции.

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