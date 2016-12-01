Недобросовісний бізнес у змові з чиновниками перетворив внутрішній ринок продуктів на смітник - О.Цильвік

Так, згідно з повідомленням експерта, ситуація із внутрішнім ринком харчових продуктів є критичною, законодавча база щодо контролю — відсутня.

“Ситуація з державним контролем за ринком харчових продуктів в Україні — катастрофічна. Ні Конституційних гарантій, ні вимоги законів не забезпечують громадянам безпеку при споживанні продуктів. Недобросовісний бізнес в змові з корумпованими чиновниками перетворив внутрішній ринок в смітник з відходів та фальсифікату, активно видавлюючи сумлінних виробників і заганяючи в могили громадян. При таких розкладах Україна ще не скоро отримає доступ на європейські ринки і в т.ч. такого довгоочікуваного „безвіза“”, — написав він.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, за словами нардепа С. Тригубенка, припинити розквіт фальсифікату на ринку харчових продуктів без рейдів та перевірок не можливо.

“Після маси повідомлень у ЗМІ, від громадських організацій, лікарів, експертів, і навіть поліції, в якій теж заявили, про повну безконтрольність на ринку харчової продукції та про розквіт фальсифікату, у Держпродспоживслужби таки вирішили „попрацювати“... В. Лапа повідомив, що його відомство активізовує боротьбу і розпочинає пілотні проекти для боротьби з фальсифікатом”, — С.Тригубенко.

За словами нардепа, на його думку пілотні проекти Держпродспоживслужби щонайменше мають передбачати перевірки та рейди, однак керівництво служби пішло іншим шляхом, який навряд зможе змінити ситуацію на ринку харчової продукції.

“Боротися з фальсифікатом продуктів В. Лапа думає шляхом „відпрацювання механізму роботи зі зверненнями споживачів, моделі взаємодії всіх причетних і зацікавлених сторін, форми документів тощо“... Як на мене, то всього лишень про те, що нічого не зміниться, ніяких перевірок чи рейдів не буде... А все залишається як і було: працюй собі „сірий“ ринок на здоров’я, поки на тебе не поскаржиться споживач, який отруївся неякісним товаром, а лише після цього всього у Держпрод застосують до всіх зацікавлених сторін „модель взаємодії“”, — додав С.Тригубенко.