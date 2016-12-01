Припинити розквіт фальсифікату на ринку харчових продуктів без рейдів та перевірок неможливо – нардеп
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. Пілотний проект, який Держпродспоживслужба оголосила для боротьби із фальсифікованою продукцією, без перевірок та рейдів не зможе урегулювати ситуацію з розквітом фальсифікатом на ринку харчової продукції. Про це на своїй сторінці у Facebook написав голова Підкомітету ВР з питань державної політики у сфері поводження з небезпечними відходами, народний депутат Сергій Тригубенко, передає УНН.
“Після маси повідомлень у ЗМІ, від громадських організацій, лікарів, експертів, і навіть поліції, в якій теж заявили про повну безконтрольність на ринку харчової продукції та про розквіт фальсифікату, у Держпродспоживслужби таки вирішили „попрацювати“... В.Лапа повідомив, що його відомство активізовує боротьбу і розпочинає пілотні проекти для боротьби з фальсифікатом”, — повідомив С.Тригубенко.
За словами нардепа, на його думку, пілотні проекти Держпродспоживслужби щонайменше мають передбачати перевірки та рейди, однак керівництво служби пішло іншим шляхом, який навряд зможе змінити ситуацію на ринку харчової продукції.
“Боротися з фальсифікатом продуктів В.Лапа думає шляхом „відпрацювання механізму роботи зі зверненнями споживачів, моделі взаємодії всіх причетних і зацікавлених сторін, форми документів тощо“... Як на мене, то всього лишень про те, що нічого не зміниться, ніяких перевірок чи рейдів не буде... А все залишається, як і було: працюй собі „сірий“ ринок на здоров’я, поки на тебе не поскаржиться споживач, який отруївся неякісним товаром, а лише після цього всього у Держпрод застосують до всіх зацікавлених сторін „модель взаємодії“”, — додав С.Тригубенко.
Як повідомляв УНН, Держспоживслужба оголосила про старт пілотного проекту боротьби із фальсифікованою продукцією.
Також нагадаємо, у поліції заявили про масштабну фальсифікацію продукції в Україні.
За даними “Союзу споживачів України”, український споживчий ринок два роки працює безконтрольно.