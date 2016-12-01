Прекратить расцвет фальсификата на рынке пищевых продуктов без рейдов и проверок невозможно - нардеп

"После массы сообщений в СМИ, от общественных организаций, врачей, экспертов, а также полиции, в которой тоже заявили о полной бесконтрольности на рынке пищевой продукции и о расцвете фальсификата, в Госпродпотребслужбе таки решили" поработать "... В.Лапа сообщил, что его ведомство активизирует борьбу и начинает пилотные проекты для борьбы с фальсификатом ", - сообщил С.Тригубенко.

По словам нардепа, по его мнению, пилотные проекты Госпродпотребслужбы минимум должны предусматривать проверки и рейды, однако руководство службы пошло другим путем, который вряд ли сможет изменить ситуацию на рынке пищевой продукции.

"Бороться с фальсификатом продуктов В.Лапа думает путем" отработки механизма работы с обращениями потребителей, модели взаимодействия всех причастных и заинтересованных сторон, формы документов и т.д. "... Как по мне, то это всего лишь говорит о том, что ничего не изменится, никаких проверок или рейдов не будет ... а все остается, как и было: работай себе "серый" рынок на здоровье, пока на тебя не пожалуется потребитель, который отравился некачественным товаром, а только после этого всего в Госпроде применят ко всем заинтересованным сторонам "модель взаимодействия" ", - добавил С.Тригубенко.

Как сообщал УНН, Госпродпотребслужба объявила о старте пилотного проекта по борьбе с фальсифицированной продукцией.

Также напомним, в полиции заявили о масштабной фальсификации продукции в Украине.

По данным "Союза потребителей Украины", украинский потребительский рынок два года работает бесконтрольно.