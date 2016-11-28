Держспоживслужба оголосила про старт пілотного проекту боротьби із фальсифікованою продукцією

“Ми розуміємо, що нам потрібно активізувати діяльність на ринку фальсифікату. Ця робота вже ведеться, але результати, як на мене, незадовільні”, — зазначив В.Лапа.

За його словами, у переважній більшості випадків звернення громадян щодо небезпечної та фальсифікованої продукції не доведені до завершення — накладення штрафних санкцій чи відкликання продукції з ринку. Це відбувається, зокрема, і через недостатню ефективність роботи територіальних органів Держпродспоживслужби.

“У цьому контексті запланована реалізація декількох пілотних проектів. Починаємо з Києва та Київської області. Зокрема, йдеться про відпрацювання механізму роботи зі зверненнями споживачів, моделі взаємодії всіх причетних і зацікавлених сторін, форми документів тощо. Випробувана модель буде поширена по всій території країни. Розраховуємо, що це матиме позитивні результати в боротьбі з фальсифікатом”, — наголосив Володимир Лапа.

Загалом щодо фальсифікату Держпродспоживслужба повинна застосовувати всі дозволені законодавством механізми впливу, зауважив він.

“Наприклад, виробник заздалегідь попереджається про планову перевірку, тому до приходу інспекторів встигає приховати всі порушення. Але ж ми можемо працювати і з реалізаторами, які теж несуть відповідальність за продаж небезпечної продукції”, — зазначив В. Лапа.

Нагадаємо, за словами нардепа С.Тригубенка, причина збільшення випадків харчових отруєнь у різних регіонах України полягає у відсутності державного та ефективного контролю за якістю продуктів харчування на всіх рівнях.

Також нагадаємо, у поліції заявили про масштабну фальсифікацію продукції в Україні.

За даними “Союзу споживачів України”, український споживчий ринок два роки працює безконтрольно.