Госпродпотребслужба объявила о старте пилотного проекта по борьбе с фальсифицированной продукцией

"Мы понимаем, что нам нужно активизировать деятельность на рынке фальсификата. Эта работа уже ведется, но результаты, как по мне, неудовлетворительные ", - отметил В.Лапа.

По его словам, в подавляющем большинстве случаев обращения граждан относительно опасной и фальсифицированной продукции не доведены до завершения - наложение штрафных санкций или отзыва продукции с рынка. Это происходит в том числе и из-за недостаточной эффективности работы территориальных органов Госпродпотребслужбы.

"В этом контексте запланирована реализация нескольких пилотных проектов. Начинаем с Киева и Киевской области. В частности, речь идет об отработке механизма работы с обращениями потребителей, модели взаимодействия всех причастных и заинтересованных сторон, формы документов и тому подобное. Опробованная модель будет распространена по всей территории страны. Рассчитываем, что это будет иметь положительные результаты в борьбе с фальсификатом ", - отметил Владимир Лапа.

В общем в отношении фальсификата Госпродпотребслужба должна применять все разрешенные законодательством механизмы влияния, отметил он.

"Например, производитель заранее предупреждается о плановой проверке, поэтому к приходу инспекторов успевает скрыть все нарушения. Но мы можем работать и с реализаторами, которые тоже несут ответственность за продажу опасной продукции ", - отметил В.Лапа.

Напомним, по словам нардепа С.Тригубенко, причина увеличения случаев пищевых отравлений в различных регионах Украины заключается в отсутствии государственного и эффективного контроля за качеством продуктов питания на всех уровнях .

Также напомним, в полиции заявили о масштабной фальсификации продукции в Украине .

По данным "Союза потребителей Украины", украинский потребительский рынок два года работает бесконтрольно .