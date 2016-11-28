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Госпродпотребслужба объявила о старте пилотного проекта по борьбе с фальсифицированной продукцией

Киев • УНН

 • 6988 просмотра

КИЕВ. 28 ноября. УНН.  Госпродпотребслужба объявила об активизации борьбы с фальсифицированной продукцией, в частности, реализация пилотного проекта стартует в Киеве и Киевской области. Об этом сообщил председатель  Госпродпотребслужбы  Владимир Лапа во время IX Всеукраинской конференции с международным участием "Молочный бизнес-2016", передает УНН со ссылкой на пресс-службу  Госпродпотребслужбы.

Госпродпотребслужба объявила о старте пилотного проекта по борьбе с фальсифицированной продукцией

"Мы понимаем, что нам нужно активизировать деятельность на рынке фальсификата. Эта работа уже ведется, но результаты, как по мне, неудовлетворительные ", - отметил В.Лапа.

По его словам, в подавляющем большинстве случаев обращения граждан относительно опасной и фальсифицированной продукции не доведены до завершения - наложение штрафных санкций или отзыва продукции с рынка. Это происходит в том числе и из-за недостаточной эффективности работы территориальных органов Госпродпотребслужбы.

"В этом контексте запланирована реализация нескольких пилотных проектов. Начинаем с Киева и Киевской области. В частности, речь идет об отработке механизма работы с обращениями потребителей, модели взаимодействия всех причастных и заинтересованных сторон, формы документов и тому подобное. Опробованная модель будет распространена по всей территории страны. Рассчитываем, что это будет иметь положительные результаты в борьбе с фальсификатом ", - отметил Владимир Лапа.

В общем в отношении фальсификата Госпродпотребслужба должна применять все разрешенные законодательством механизмы влияния, отметил он.

"Например, производитель заранее предупреждается о плановой проверке, поэтому к приходу инспекторов успевает скрыть все нарушения. Но мы можем работать и с реализаторами, которые тоже несут ответственность за продажу опасной продукции ", - отметил В.Лапа.

Напомним, по словам нардепа С.Тригубенко, причина увеличения случаев пищевых отравлений в различных регионах Украины заключается в отсутствии государственного и эффективного контроля за качеством продуктов питания на всех уровнях .

Также напомним, в полиции заявили о масштабной фальсификации продукции в Украине .

По данным "Союза потребителей Украины", украинский потребительский рынок два года работает бесконтрольно .

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