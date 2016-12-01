Недобросовестный бизнес в сговоре с чиновниками превратил внутренний рынок продуктов на помойку - О.Цильвик

Так, согласно сообщению эксперта, ситуация с внутренним рынком пищевых продуктов является критической, законодательная база по контролю - отсутствует.

"Ситуация с государственным контролем за рынком продуктов питания в Украине - катастрофическая. Ни Конституционных гарантий, ни требования законов не обеспечивают гражданам безопасность при потреблении продуктов. Недобросовестный бизнес в сговоре с коррумпированными чиновниками превратил внутренний рынок в помойку из отходов и фальсификата, активно выдавливая добросовестных производителей и загоняя в могилы граждан. При таких раскладах Украина еще не скоро получит доступ на европейские рынки и в т.ч. такого долгожданного "безвиза" ", - написал он.

Напомним, как сообщал УНН, по словам нардепа С. Тригубенко, прекратить расцвет фальсификата на рынке пищевых продуктов без рейдов и проверок невозможно .

"После массы сообщений в СМИ, от общественных организаций, врачей, экспертов, а также полиции, в которой тоже заявили, о полномй бесконтрольности на рынке пищевой продукции и о расцвете фальсификата, в Госпродпотребслужбе таки решили" поработать "... В. Лапа сообщил , что его ведомство активизирует борьбу и начинает пилотные проекты для борьбы с фальсификатом ", - С.Тригубенко.

По словам нардепа, по его мнению пилотные проекты Госпродпотребслужбы как минимум должны предусматривать проверки и рейды, однако руководство службы пошло другим путем, который вряд ли сможет изменить ситуацию на рынке пищевой продукции.

"Бороться с фальсификатом продуктов В. Лапа думает путем" отработки механизма работы с обращениями потребителей, модели взаимодействия всех причастных и заинтересованных сторон, формы документов и т.д. "... Как по мне, то это всего лишь говорит о том, что ничего не изменится, никаких проверок или рейдов не будет ... а все остается как и было: работай себе "серый" рынок на здоровье, пока на тебя не пожалуется потребитель, который отравился некачественным товаром, а только после этого всего в Госпроде применят ко всем заинтересованным сторонам " модель взаимодействия "", - добавил С.Тригубенко.