Недобросовестный бизнес в сговоре с чиновниками превратил внутренний рынок продуктов на помойку - О.Цильвик

$41.170.09
45.030.03
ukru
""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"
Эксклюзив
13:59 • 11623 просмотра

""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"

13:40 • 19840 просмотра

В Украине годовая инфляция ускорилась до 14,6%: что подорожало больше всего

Эксклюзив
13:39 • 19296 просмотра

Строительство новой генерации: в "Укрэнерго" оценили, когда ожидать первые результаты

Эксклюзив
12:04 • 27956 просмотра

Хаос и неопределенность: как иностранные фармкомпании реагируют на изменения регулирования в Украине

Эксклюзив
11:17 • 65305 просмотра

Весенняя уборка к Пасхе: секреты чистых окон и ухода за шторами

9 апреля, 07:59 • 70540 просмотра

Взятие в плен китайцев, воевавших в составе российской армии: Пекин проверяет ситуацию

Эксклюзив
9 апреля, 07:20 • 190760 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт

9 апреля, 03:30 • 105876 просмотра

День национального единства в Грузии, День Уинстона Черчилля, День антиквариата: что отмечают в мире 9 апреля

8 апреля, 18:32 • 131596 просмотра

НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

Эксклюзив
8 апреля, 14:05 • 160047 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Рубрики
Главная
Главная
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+4°
3.4м/с
43%
Популярные новости

В Днепре 15 человек получили ранения в результате атаки БпЛА

9 апреля, 04:51 • 106647 просмотра

В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики

9 апреля, 06:02 • 94785 просмотра

Ким Кардашьян снимком с таинственным красавцем заставила гадать, есть ли у нее новый бойфренд

9 апреля, 06:36 • 51872 просмотра

ГУР показало видео зачистки поселка на Запорожском направлении: ликвидировано 12 оккупантов

9 апреля, 07:03 • 92030 просмотра

ВСУ уничтожили российский бомбардировщик Ту-22М3 стоимостью около 100 миллионов долларов

9 апреля, 08:47 • 73078 просмотра
публикации

Налогообложение криптовалюты в Украине: что предлагают в Нацкомиссии по ценным бумагам

12:27 • 26318 просмотра

Весенняя уборка к Пасхе: секреты чистых окон и ухода за шторами
Эксклюзив

11:17 • 65305 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт
Эксклюзив

9 апреля, 07:20 • 190760 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 377532 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 373850 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Герман Галущенко

Владимир Зеленский

Денис Шмыгаль

Александр Сырский

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Германия

Киев

Реклама
УНН Lite

Хилари Суонк пожаловалась на патриархальность Голливуда и вспомнила, как мужчины учили ее быть женщиной

14:39 • 1220 просмотра

"Дюна 3. Мессия": Паттинсону предлагают роль главного злодея в фильме

09:22 • 28881 просмотра

Ким Кардашьян снимком с таинственным красавцем заставила гадать, есть ли у нее новый бойфренд

9 апреля, 06:36 • 52739 просмотра

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

8 апреля, 14:40 • 106969 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

8 апреля, 13:10 • 138775 просмотра
Актуальное

Нью-Йорк Таймс

SpaceX Starship

Туполев Ту-22М

Готовность 2030

FGM-148 Javelin

Недобросовестный бизнес в сговоре с чиновниками превратил внутренний рынок продуктов на помойку - О.Цильвик

Киев • УНН

 • 13890 просмотра

КИЕВ. 1 декабря. УНН. Ситуация с государственным контролем за рынком продуктов питания в Украине катастрофическая. Об этом на своей сторонке в facebook написал эксперт, заместитель председателя правления Союза потребителей Украины Олег Цильвик, передает УНН.

Недобросовестный бизнес в сговоре с чиновниками превратил внутренний рынок продуктов на помойку - О.Цильвик

Так, согласно сообщению эксперта, ситуация с внутренним рынком пищевых продуктов является критической, законодательная база по контролю - отсутствует.

"Ситуация с государственным контролем за рынком продуктов питания в Украине - катастрофическая. Ни Конституционных гарантий, ни требования законов не обеспечивают гражданам безопасность при потреблении продуктов. Недобросовестный бизнес в сговоре с коррумпированными чиновниками превратил внутренний рынок в помойку из отходов и фальсификата, активно выдавливая добросовестных производителей и загоняя в могилы граждан. При таких раскладах Украина еще не скоро получит доступ на европейские рынки и в т.ч. такого долгожданного "безвиза" ", - написал он.

Напомним, как сообщал УНН, по словам нардепа С. Тригубенко, прекратить расцвет фальсификата на рынке пищевых продуктов без рейдов и проверок невозможно .

"После массы сообщений в СМИ, от общественных организаций, врачей, экспертов, а также полиции, в которой тоже заявили, о полномй бесконтрольности на рынке пищевой продукции и о расцвете фальсификата, в Госпродпотребслужбе таки решили" поработать "... В. Лапа сообщил , что его ведомство активизирует борьбу и начинает пилотные проекты для борьбы с фальсификатом ", - С.Тригубенко.

По словам нардепа, по его мнению пилотные проекты Госпродпотребслужбы как минимум должны предусматривать проверки и рейды, однако руководство службы пошло другим путем, который вряд ли сможет изменить ситуацию на рынке пищевой продукции.

"Бороться с фальсификатом продуктов В. Лапа думает путем" отработки механизма работы с обращениями потребителей, модели взаимодействия всех причастных и заинтересованных сторон, формы документов и т.д. "... Как по мне, то это всего лишь говорит о том, что ничего не изменится, никаких проверок или рейдов не будет ... а все остается как и было: работай себе "серый" рынок на здоровье, пока на тебя не пожалуется потребитель, который отравился некачественным товаром, а только после этого всего в Госпроде применят ко всем заинтересованным сторонам " модель взаимодействия "", - добавил С.Тригубенко.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Общество
Brent
$60.52
Bitcoin
$77,717.70
S&P 500
$5,018.63
Tesla
$231.67
Газ TTF
$34.23
Золото
$3,092.15
Ethereum
$1,488.21