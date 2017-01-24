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В пищевой промышленности уместно частичное ограничение применения пальмового масла - эксперт

В пищевой промышленности уместно частичное ограничение применения пальмового масла - эксперт

Киев • УНН

 • 14756 просмотра

Ограничив применение пальмового масла полностью, можем получить в продуктах еще более вредные жиры, считает эксперт

КИЕВ. 24 января. УНН. По данным статистики, украинцы потребляют в год более 5 кг пальмового масла, которое добавляют в продукты питания, в частности, молочные и кондитерские изделия чаще всего. Пальмовое масло очень пугает потребителей, однако его активно используют производители для удешевления производства. Ограничивать использование этого продукта надо там, где его не должно быть согласно рецепту. Если же запретить пальмовое масло полностью, то производители его будут заменять еще более вредными дешевыми кулинарными жирами. Об этом в комментарии УНН рассказала руководитель отдела тестирований Центра экспертиз ТЕСТ Нина Кильдий.

"Мне кажется, что это очень не однозначный вопрос (ограничение применения пальмового масла на законодательном уровне - ред.), потому что, если ограничить использование пальмового масла, то производители предстанут перед проблемой чем заменять пальмовое масло. Никто заменять пальмовое масло сливочным маслом, дорогим по сравнению с ним, не будет. Начнут заменять маргарином или кулинарными жирами. И на мой взгляд, это будет не самый лучший вариант. Потому что, если, например, сравнить качественное пальмовое масло и не совсем качественный маргарин, то там же существенное отличие по трансжирам. Потому что маргарин это большая опасность образования трансжиров, и это тоже нужно контролировать", - сказала она.

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По словам эксперта на пальмовое масло есть нарекания и оно очень сильно пугает потребителей.

"И конечно, хотелось бы, чтобы если это сливочное масло, то это действительно сливочное масло. Но в масле и так есть запрет на использование других жиров, кроме молочного там ничего быть и не должно. А в шоколаде, например, должно быть только какао масло и так далее...

То есть, ограничение использования пальмового масла касается только тех заменителей или иных продуктов, предусмотренных рецептурой. Основное направление - это у нас традиционно кондитерские и молокосодержащие продукты. И если они перейдут полностью только на маргарины, причем учитывая экономическую ситуацию в стране, на наиболее дешевые из возможных маргарины. Я думаю, что это будет не лучший вариант...", - пояснила Н.Кильдий.

Вместе с тем, по слова эксперта частичное ограничение применения пальмового масла в пищевой промышленности уместно. При этом следует также установить определенные нормы по трансжирам для тех или иных продуктов.

Напомним, по словам С.Тригубенко, украинские производители пальмовое масло используют не для достижения специфических свойств конечного продукта, а для его максимального удешевления.

"Так, экономия на качестве производства продуктов продиктована рядом факторов, главный из которых - экономическая целесообразность, в условиях, когда украинский потребитель не готов платить много, а контроля за безопасностью продуктов питания в стране практически нет", - добавил он.

Поэтому, по словам нардепа, несмотря на то, что наша страна импортирует пальмового масла в разы меньше, чем такие государства-гиганты, как США или Китай, потребляем мы ее гораздо больше.

Он также предложил к обсуждению возможности введения определенных ограничений на применение пальмового масла в продуктах питания.

Также напомним, по мнению О.Цильвика, недобросовестный бизнес в сговоре с чиновниками превратил внутренний рынок продуктов в помойку.

Ранее о масштабной фальсификации потребительского рынка Украины заявляли и в полиции.

Украинские Национальные Новости

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