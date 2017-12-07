Штраф в 1700 грн не заставит производителя отказаться от пальмового масла - нардеп
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. Штрафы за использование пальмового масла в молочных продуктах должны превышать ожидаемую сумму прибыли от сбыта произведенного фальсификата. Такое мнение на своей странице в Facebook ивисловив нардеп Сергей Тригубенко, передает УНН.
По словам нардепа, в ВРУ зарегистрирован законопроект №3871, предусматривающий запрет на использование пальмового масла в молочных продуктах.
"Так, документом предусмотрены санкции на уровне от 340 до 1700 тыс. грн. В случае если нарушение будет совершено повторно, то штраф предлагается установить на уровне от 1700 до 3400 грн.
С моей точки зрения, такое незначительное наказание никоим образом не повлияет на нарушителя отказаться от пальмового масла. Благодаря ее применению недобросовестные производители "молочки" чуть ли не вдвое увеличивают свою прибыль. Поэтому штраф в мизерные (для такого дела) 1700 грн ничего не изменит. Многим его легче будет заплатить, чем начать класть в масло настоящее молоко", - написал С.Тригубенко.
Нардеп убежден, что если вводить наказание за использование пальмового масла в молочной продукции, то оно должно быть существенным и сдерживающим вероятное нарушение.
"Думаю, сумма штрафа должна превышать ожидаемую сумму прибыли от сбыта произведенного фальсификата. В таком случае штраф должен рассчитываться по определенной формуле в каждом конкретном случае", - подчеркнул он.
Как сообщал УНН, Украина второй год подряд наращивает импорт пальмового масла.
Эксперты отмечают, что это происходит из-за попытки производителей удешевить продукцию.
При этом в центре экспертиз ТЕСТ убеждены, что в пищевой промышленности уместно частичное ограничение применения пальмового масла.