Есть угроза для вывоза зерна из портов: российские корабли находятся в северо-западной части Черного моря

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“Именно для того, чтобы вывоз произошел и был безопасным, мы держим режим тишины, и все же не освещаем эту ситуацию до момента реализации. Если все пройдет так, как мы запланировали, – это будет очень хорошо, особенно для разрешения продовольственного кризиса. Но преждевременное анонсирование наших действий здесь совершенно неуместно. Поэтому мы контролируем ситуацию на море, а вражеские корабли все же находятся в зоне северо-западной части, в том числе, где они пытаются ракетами угрожать любой ситуации безопасности”, – объяснила Гуменюк.

Детали

В общем, ситуация на юге остается сложной и динамично развивается. В то же время Гуменюк отмечает, что регион находится под контролем Сил обороны. Например, после освобождения Андреевки в Херсонской области, продолжается зачистка населенного пункта.

Однако оккупантов раздражают действия бройных Сил Украины, поэтому они продолжают бить по Николаевской и Херсонской областях, оставляя огромные воронки и разрушения.

“Враг активизировал воздушные удары. И снова ночью был нанесен воздушно-авиационный удар ударными вертолетами паром А-52. Снова было ударено по тем же позициям. Попытка умерить наши успехи. Но все же успеха они не имели, и пришлось с потерями ретироваться. Потому что наши позиции уже закреплены и мы вычищаем те ДРГ, которые там могут быть”, – отметила спикер.

Дополнение

В Херсонской области украинские военные в течение последних двух недель освободили от российских оккупантов Ивановку и Лозовое, на этой неделе – Андреевку.

Ранее сообщалось, что в Черном море на сегодняшний день находятся три российских корабля-носителя крылатых ракет "Калибр".